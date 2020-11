Sheldon Cooper es la estrella de “The Big Bang Theory” . El personaje interpretado por Jim Parsons es el más querido y odiado de la serie. Sin embargo, pese a su comportamiento muchas veces molestoso, es quien mantiene unido a todo el grupo.

Debido a sus excentricidades y gran inteligencia , Sheldon a veces no sabe cómo actuar. Se toma las cosas demasiado literalmente, no siempre entiende el humor y, a menudo, es el blanco de la broma. Aunque vuelve locos a sus amigos, no pueden evitar amarlo. Sin embargo, no todos los aspectos de su vida son geniales, el portal web “Screenrant” elabora una lista de 10 cosas tristes sobre Sheldon Cooper.

Jim Parsons interpretó a Sheldon Cooper durante 12 temporadas de “The Big Bang Theory” (Foto: CBS)

10 DATOS MUY TRISTES SOBRE SHELDON COOPER

1. La muerte de su padre: La pérdida de su Pop-Pop no fue la única muerte que Sheldon experimentó a una tierna edad. El padre de Sheldon murió cuando él tenía solo 14 años. En ese momento, Sheldon y su padre no eran particularmente cercanos. En realidad, no tenía una buena relación ya su padre era alcohólico y ausente. Este momento en su vida fue uno de los más tristes.

2. La muerte de su Pop-Pop: Pop-Pop es el abuelo de Sheldon, la única persona que lo animó a dedicarse a la ciencia. Y cuando Sheldon tenía cinco años, le pidió a Santa que lo trajera de regreso. Cuando Santa no pudo cumplir con la solicitud de Sheldon, comenzó su rencor contra Santa Claus. Ver lo molesto que estaba Sheldon por la pérdida de su abuelo fue desgarrador.

3. Fue acosado cuando era niño: A lo largo de las temporadas, Sheldon admitió que lo golpearon, lo sumergieron en la taza del inodoro y le robaron cosas durante su infancia. Se dice que esas emociones hierven cuando llega su colega Barry Kripke. Ambos no se llevan bien y compiten entre sí.

4. La verdadera razón por la que golpea tres veces: Cada vez que Sheldon llama a la puerta de una persona, toca tres veces antes de decir su nombre. Incluso si alguien le dice que entre por el otro lado, no lo hace hasta completar tres rondas. La gente juzga a Sheldon por hacer esto, pero proviene de un pasado incómodo. Cuando Sheldon era un niño, se encontró con su padre durmiendo con otra mujer. Entonces, para asegurarse de que eso nunca vuelva a suceder, Sheldon siempre toca la puerta más de una vez.

5. Sheldon no puede relajarse fuera de su rutina: Su rutina es importante para él. Va al baño a la misma hora todos los días, compra comida para llevar de los mismos restaurantes todas las semanas y así con otros aspectos de su vida. Lo molesto de Sheldon es que si se siente incómodo, el grupo se siente incómodo. Sin su rutina, Sheldon es lamentablemente un desastre.

El personaje interpretado por Jim Parsons es el más querido y odiado de la serie (Foto: CBS)

6. Su Incapacidad Para Comprender El Sarcasmo: Sheldon no entiende en sarcasmo. Se toma las cosas literalmente y falla cuando la gente se burla de él. Para ayudar a su situación, Sheldon comenzó a preguntarle a la gente si estaban siendo sarcásticos o no, lo que le ayudó a entenderlo mejor. Él también comenzó a jugar con el sarcasmo e incluso creó una palabra para cuando bromeaba: ¡Bazinga!

7. Su torpeza hace que sea difícil conectarse con la gente: Sheldon es malo para relacionarse con la gente. No disfruta de las conversaciones triviales, no entiende el humor y puede ser desagradable sin querer. En una escena, Sheldon le dijo a Penny que estaba molesto cuando YouTube cambió su sistema de clasificación con los espectadores y eso lo afectó. Molesta, Penny intenta irse porque no creía que Sheldon se lo estuviera tomando en serio. Luego, Sheldon le dijo que hirió sus sentimientos porque la gente no se toma en serio sus miedos.

8. Argumentos sin resolver con seres queridos: Sheldon no es bueno en conflictos. Tiende a huir, aislarse, revolcarse y salir adelante ahondando en su trabajo. Los espectadores han visto esto cuando Sheldon habló sobre su antigua amistad con Tam, su batalla en curso con su hermano y cuando él y Amy rompieron.

9. Su armario de almacenamiento secreto: Sheldon parece un joven muy pulcro y ordenado. Pero todo eso cambió en "El desvío de la excursión de soldadura ", cuando Sheldon le mostró a Amy un lado de él que nunca antes había visto. Al final resultó que, Sheldon tenía una unidad de almacenamiento llena con todo lo que Sheldon alguna vez tuvo. Había cepillos de dientes, aparatos electrónicos, ropa, etc. Sheldon se sintió avergonzado de no poder deshacerse de sus cosas, lo cual sorprendió a Amy.

10. Uno de sus mayores hallazgos fue un error: En un episodio, Sheldon está “en la zona” con sus ecuaciones porque creía haber encontrado un método para el elemento sintético. Mostró su fórmula a todos y fue felicitado, lo que significó un gran día en su carrera. Pero después de repasarlo una vez más con Amy, se dio cuenta de que lo hacía en metros cuadrados en lugar de centímetros. Todo el error devastó a Sheldon. Le hizo sentirse tonto por exhibirlo mientras malinterpretaba una forma simple de medir.

Aunque Sheldon vuelve locos a sus amigos, no pueden evitar amarlo (Foto: CBS)