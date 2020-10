Howard Wolowitz, interpretado por Simon Helberg, es un personaje principal de “The Big Bang Theory” , unas de las series más exitosas de la televisión. Él es un joven judío que intenta, casi siempre fallidamente, conquistar chicas. Se lo describía como fracasado en el amor, hasta que conoce a Bernadette, su novia y posterior esposa, formando la pareja más estable de la serie.

Durante 12 temporadas de la exitosa comedia de CBS , se mostró que Howard tiene una estrecha relación con su madre, por lo que su familia era tan importante para la serie como lo eran sus relaciones con Bernadette y la pandilla. El sitio web “Screenrant” elabora una lista de 10 detalles sobre la familia de Howard que los fanáticos olvidaron.

1. LA SRA. WOLOWITZ TIENE RAÍCES EN NUEVA JERSEY: Resulta que la Sra. Wolowitz nació y se crió en Nueva Jersey y, años más tarde, se mudó a Pasadena. Con su hermana viviendo en California, la Sra. Wolowitz podría haberse mudado allí para estar más cerca de la familia. La serie dio a conocer que Leonard también nació en Nueva Jersey y asistió a Princeton; Beverly Hofstadter todavía vive en Nueva Jersey; y Amy vivió en Nueva Jersey por un corto tiempo debido al trabajo.

2. SAM WOLOWITZ ABANDONÓ A HOWARD CUANDO TENÍA 11 AÑOS: En el capítulo "La preciosa fragmentación ", Howard señala que su padre los abandonó a él y a su madre cuando tenía solo 11 años. Nunca volvió a ver a su padre. Cuando era niño, a Howard le resultaba difícil aceptar la ausencia de su padre, por lo que su madre le compró una muñeca Alf para acurrucarse por la noche y aliviar el dolor.

3. HOWARD TIENE UN MEDIO HERMANO: En el episodio “La implementación de la fortificación”, Howard se sorprende cuando descubre que tiene un medio hermano llamado Josh, quién era un estudiante de oceanografía que quedó impresionado por los logros de Howard. Raj asumió que Josh apareció de la nada por dinero, pero solo sentía curiosidad por el hermano que nunca conoció.

4. LA SRA. WOLOWITZ SE ACOSTÓ CON EL DENTISTA DE LA FAMILIA: Cuando Howard regresó a la casa de su madre, se sorprendió cuando la puerta estaba cerrada. Unos minutos después, Howard encontró al dentista de la familia saliendo a escondidas de su casa. Luego se dio cuenta de que su madre tenía una vida amorosa secreta de la que no conocía.

5. HOWARD TIENE FAMILIARES CERCA, PERO NO LOS VE: Howard dejó en claro desde el principio que era un niño de mamá porque a su mamá no le quedaba nadie después de que su padre se fue de casa. Sin embargo, en “La equivalencia del baile” se reveló que la hermana de la Sra. Wolowitz, Gladys, todavía vivía en California porque ahí es donde Stuart recogió a la prima de Howard, Jeanie. La otra hermana de la Sra. Wolowitz, Betty, vive no muy lejos de Palm Springs. Ella podría haberse acercado fácilmente a sus hermanas si no hubiera querido interferir con la vida de Howard.

6. HOWARD ES MUY DESCRIPTIVO DEL TÍO LOUIE: En la serie nunca vemos al tío Louie. No se sabe si está del lado de la mamá o del papá de Howard, pero fue mencionado en "La excitación lunar ".

7. PRIMO MARTY EN FLORIDA: Howard y Sheldon unieron fuerzas en el capítulo “La miniaturización militar”, donde el público ve que se comunicaron con el primo de Howard, Marty, en Florida, en busca de asesoramiento legal. Lamentablemente, Marty no estaba familiarizado con la ley de patentes ya que era abogado fiscal. Esto nos permitió conocer a otro miembro de la familia de Howard.

8. HALLEY Y AMY FARRAH FOWLER TIENEN EL MISMO CUMPLEAÑOS: Halley es la hija de Howard y Bernadette. El hecho de que Halley Wolowitz y Amy Farrah Fowler tuvieran el mismo cumpleaños (17 de diciembre) no se habla lo suficiente. La noche del nacimiento de Halley, Amy estaba tratando de tener su noche anual de coito con Sheldon, pero las contracciones de Bernadette la interrumpían. Fue un cumpleaños divertido y memorable.

9. LA PRIMERA PALABRA DE HALLEY NO FUE PARA SU MAMÁ O SU PAPÁ: Con Bernadette y Howard en cama, Penny se encargó de cuidar a Halley. Fue en ese momento cuando Halley le dijo sus primeras palabras a Penny: mamá.Howard y Bernadette estaban furiosos, por supuesto, pero Penny estaba extasiada.

10. LA HISTORIA DEL NOMBRE DE NEIL: Howard y Bernadette llaman a su hijo Michael, pero su nombre legal es Neil Michael Wolowitz. Bernadette quería nombrar a su hijo como su padre, pero Howard quería ponerle el nombre de los muchos Neils en su vida: Neil Armstrong, Neil Diamond y Neil Gaiman. Bernadette accedió al deseo de Howard, pero le puso “Michael” como segundo nombre y continuó llamando a su hijo por ese nombre.

