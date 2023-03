Este 2023 el primer disco de la banda británica ‘ The Beatles ’, ‘Please Please Me’, que supuso un antes y un después en la historia de la música, celebra el aniversario número 60 de su publicación. Dicho motivo es más que suficiente para que BeatBang, banda peruana que le rinde tributo lo celebre este 24 de marzo a las 10:30 p.m en el distrito de Miraflores.

Durante el show se tocarán las catorce canciones que componen el primer disco del cuarteto de Liverpool y que cambió las vidas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Pero no solo eso, ya que en este espectáculo, BeatBang busca rememorar también los éxitos de los Fab Four en una presentación de 2 horas de duración con un repertorio de más de 30 canciones que mezclará los éxitos del emblemático disco con hits como ‘Hey Jude’, ‘Here Comes The Sun’, ‘She loves you’ y ‘Let it be’.

Recordemos que ‘Please Please Me’ fue lanzado en marzo de 1963 y representó el comienzo de una carrera de doce álbumes de estudio que The Beatles sacaron al mercado desde su nacimiento oficial en 1962 hasta el 10 de abril de 1970, cuando McCartney informó de la separación de la banda en un comunicado.

Su producción no pudo ser más rentable, puesto que solo costó 468 euros, una cifra pequeña si se compara con el presupuesto de 58.000 euros (75,000 dólares) de ‘Sgt. Pepper’s’ en 1967 y supuso para los integrantes una maratónica sesión de grabación que se alargaría 585 minutos, es decir, 9 horas y 45 minutos bajo la dirección de George Martin, apodado el quinto beatle’.

El disco trepó por las listas de ventas y en mayo de ese mismo alcanzó el número uno en el Reino Unido, posición que conservó durante 30 semanas hasta ser desbancado precisamente por el segundo trabajo del cuarteto, ‘With The Beatles’. Con 60 años a cuestas y canciones como ‘Twist And Shout’ o ‘I Saw Her Standing There’ y ‘Please Please Me’ sigue conquistando a los seguidores del grupo que mantiene el honor de ser el que más discos ha vendido en la historia, un récord estimado en alrededor de mil millones de copias.

El evento se realizará en Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226 – Miraflores) a las 10:30 pm.