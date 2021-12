Los fans de The Batman recibieron una gran noticia hoy: Un nuevo tráiler en donde se muestran los villanos que participarán en esta entrega. La producción de Warner Bros. está centrada en el hombre murciélago y lo presentan de forma diferente.

En este nuevo adelanto, se ve el juego de cameos con otros personajes y muestra diversos elementos de los múltiples rincones de la ciudad Gótica.

Además, muestra la relación del superhéroe con Catwoman, el choque que representa contra la mafia que maneja el Pingüino, las dudas sobre un pasado y su relación con los Wayne.

El reparto está encabezado por Robert Pattinson, y completado por Colin Farrell (Oswald Cobblepot), Zoë Kravitz (Selina Kyle), Paul Dano (Edward Nashton), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (James Gordon) y John Turturro (Carmine Falcone), entre otros.

The Batman es dirigida por Matt Reeves (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes) y se estrenará en cines en marzo de 2022.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR