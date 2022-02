Andrew Garfield siempre se ha caracterizado por ser uno de los actores más famosos en el mundo del entretenimiento y también por su forma de ser. En una ocasión reveló cómo es su reacción frente a los fans que lo reconocen en la calle, también guardó muy bien el secreto de que participaría en “Spider-Man: No Way Home”, entre otras anécdotas. Sin embargo, también se ha conocido que dice no saber cómo terminó la película “The Amazing Spider-Man” 2.

Cuando se habla de Andrew Garfield a muchos se les viene a la mente el popular Spider-Man, aunque se debe precisar que el actor también ha participado en películas como “The Other Boleyn Girl”, “The social network”, “The amazing Spider-Man”, “The amazing Spider-Man 2″, “Silence”, “Tick tick boom”, entre otras.

En “The amazing Spider-Man” 2 participan los actores Andrew Garfield como Peter Parker, Emma Stone en el papel de Gwen, Jamie Foxx interpreta a Harry. Asimismo, están Dane DeHaan como Green Goblin, Sally Field que da vida a la tía May y Paul Giamatti como Aleksei Sytsevich.

Andrew Garfield tambén fue parte de la película de Marvel, "Spider-Man No Way Home". (Foto: Andrew Garfield / Instagram)

El gran desempeño de Andrew Garfield en las películas lo han hecho merecedor del titulo de actor revelación en el séptimo arte. Una de sus últimas apariciones en la pantalla grande fue con “Spider-Man: No Way Home”.

¿POR QUÉ ANDREW GARFIELD NO SABE CÓMO TERMINA “THE AMAZING SPIDER-MAN” 2?

Una de las películas más recordadas por todos los fans de Universo de Marvel es “The Amazing Spider-Man” 2, filme donde actúa Andrew Garfield interpretando a Peter Parker.

A pesar de haber pertenecido a esta producción, Garfield ha señalado que no sabe cómo acabó la pelea de Rhino debido a que guión terminó sin una respuesta para la batalla, según reveló screenrant.

En ese sentido, Andrew Garfield llamó la atención de muchos cuando se le preguntó sobre el final del filme.

Andrew Garfield en la película “The Amazing Spider-Man” 2 (Foto: Medyapım / MF Yapım)

“Si no recuerdo mal, lo que sucedió después de eso no era adecuado... porque fue tan brutal (risas). No tengo idea. Ahí es donde terminó el guión, y ahí es donde terminó nuestra película. Entonces llegas a elige tu propia aventura con esa”, dijo.

¿QUÉ OCURRIÓ EN “THE AMAZING SPIDER-MAN” 2?

Como todos recordarán en la película Peter Parker decide alejarse de Gwen Stacy para honrar los deseos de su padre de mantenerla a salvo pero, a la vez, hallar más pistas de lo que realmente ocasionó la muerte de sus progenitores. Asimismo, el héroe arácnido debe enfrentarse al ingeniero eléctrico de Oscorp Max Dillon quien toma su forma de Electro.

El actor Andrew Garfield y la actriz Emma Stone en la película “The Amazing Spider-Man” 2 (Foto: Medyapım / MF Yapım)

La película “The Amazing Spider-Man” 2 acabó con Peter Parker en una grabación del discurso de graduación de Gwen y volvió para enfrentar a Rhino ayudado por una tapa de alcantarilla tratando de esquivar los misiles y golpeando al ser malvado.

Es por ello que se dice que esta producción no incluyó respuesta alguna sobre cómo terminó la pelea de Rhino y Peter Parker.