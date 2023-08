DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL





Denominación de la promoción: Alienta a la Selección con Perú21

Ámbito que abarca la promoción: Nivel Nacional e Internacional

Duración de la promoción: 15 días

Fecha de inicio de la promoción: 17 de agosto del 2023

Fecha de finalización de la promoción: 31 de agosto del 2023

Cantidad de sorteos: 1 Sorteo

Fecha y hora de los sorteos: Viernes, 01 de Setiembre del 2023, de 4:00 a 5:00 pm.









MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL





Participan todos los usuarios de Perú21 ePaper que cuenten con una suscripción a la prueba gratuita activa hasta el 31 de agosto hasta las 23:59 horas y todos los suscriptores de pago por el paquete anual del Perú21 ePaper.

Las opciones de ganar serán de acuerdo al tipo de suscripción que tenga el usuario, siguiendo la siguiente relación:









A las 9:00 horas del viernes 01 de setiembre del 2023, se descargará de la base de datos de las suscripciones de Perú21 ePaper, los datos de las personas suscritas hasta la fecha y hora indicadas en párrafo anterior.

El sorteo del televisor se realizará entre las 16:00 y 17:00 horas del viernes 01 de setiembre del 2023, siendo el dato válido para el mismo, el correo electrónico registrado al momento de la contratación de la suscripción a Perú21 ePaper. La plataforma a utilizarse será https://app-sorteos.com/es , bajo la modalidad de “Listado de Nombres” y se hará bajo la presencia de Notario Público colegiado.

El ganador será anunciado en las siguientes plataformas de Perú21:

Perú21 Web , se publicará desde las 18:00 horas del viernes 01 de setiembre del 2023, hasta las 12:00 horas del sábado 02 de setiembre.

, se publicará desde las 18:00 horas del viernes 01 de setiembre del 2023, hasta las 12:00 horas del sábado 02 de setiembre. Perú21 Print , en la edición impresa del día 02 de setiembre del 2023.

, en la edición impresa del día 02 de setiembre del 2023. Perú21 RRSS, en las redes sociales de Perú21: Facebook e Instagram, desde las 18:00 horas del viernes 01 de setiembre del 2023, hasta las 12:00 horas del sábado 02 de setiembre.





DATOS DE LOS PREMIOS





Será 1 solo ganador que se hará acreedor de un (1) televisor Samsung LED 4K UHD Smart de 85″ modelo UN85BU8000GXPE.





CONDICIONES Y RESTRICCIONES





1.- Solo participan personas mayores de edad, nacionales, extranjeros con residencia o extranjeros que cuenten con una suscripción a la prueba gratuita de Perú21 ePaper hasta el 31 de agosto del 2023 y/o suscriptores de pago a cualquiera de los paquetes anuales de Perú21 ePaper.

2.- Los suscriptores con contrato al paquete anual a Perú21 ePaper participan de la promoción con dos opciones, es decir, que el correo electrónico, dato válido para el sorteo, se duplicará.

3.- Podrán participar de la promoción, todas las personas naturales que cumplan con la condición 1., arriba indicada.

4.- Las personas participantes de esta promoción “ALIENTA A LA SELECCIÓN CON PERÚ21″ no podrán ganar más de una vez durante el periodo de vigencia de la misma.

5.- Personal de Perú21 se pondrá en contacto con el ganador vía correo electrónico y/o teléfonos consignados al momento del registro como suscriptores de Perú21 ePaper, para coordinar la entrega del premio y solicitar los siguientes datos, mismo que deben coincidir exactamente con los datos registrados al momento de la contratación de la suscripción. Adicionalmente, se requerirán los documentos obligatorios que se precisan:

Nombres y Apellidos completos.

N° de DNI y copia

Acta de entrega de premio que se enviará por correo electrónico. Cada ganador deberá completar los datos requeridos en dicha acta y firmarla al momento de la entrega del premio.

El suscriptor ganador y/o su representante (solo casos extranjeros no residentes) podrá recoger el premio hasta un plazo de 15 días después de ser notificado. Luego de este plazo, no habrá derecho a reclamo alguno y el premio regresará a disposición de Perú21.

6.- Los premios se entregarán desde las 10:00 horas del sábado 02 de setiembre del 2023 y hasta las 16:00 horas del viernes 04 de setiembre del 2023, en las instalaciones de Peru21: Av. Reducto 1363, 5to. Piso, Miraflores.

7.- Perú21 exhortará a los participantes de la presente promoción comercial a que consignen correctamente sus datos personales al momento de la contratación de la suscripción gratuita o del paquete anual a Perú21 ePaper y que luego estos coincidan exactamente con los que registren en el acta de entrega de premio en caso resulten ganadores, a efectos de ser considerados como ganadores del pack de entradas. En caso de existir diferencias, no podrá mantenerse su condición de ganador y el pack volverá a ser sorteado bajo los parámetros ya señalados.

En caso se trate de suscriptores no residentes ganadores, estos podrán enviar desde el correo electrónico registrado en Perú21 la designación de la persona que recogerá el premio. El representante cumplirá con la presentación de los documentos señalados en el numeral (5) y firmará el acta de entrega por el suscriptor ganador.

8.- Perú21 hace de conocimiento a los participantes de la promoción comercial, que el hecho que no hayan tomado conocimiento que resultaron ganadores por los medios de comunicación ya descritos y que además no hayan sido contactados telefónicamente en el plazo y modalidades señaladas, se debería a que han incurrido en los siguientes supuestos:

El participante que haya resultado ganador no contesta de manera continua las llamadas realizadas por nuestro personal, al número telefónico o a comunicaciones realizadas al correo electrónico consignado por él mismo al momento de la contratación de la suscripción gratuita o de paquete anual a Perú21 ePaper .

. El participante que haya resultado ganador consignó de manera errónea un número inválido o un correo electrónico errado al momento de la contratación de la suscripción gratuita o de paquete anual a Perú21 ePaper .

. El participante que haya resultado ganador consignó al momento de la contratación de la suscripción gratuita o de paquete anual a Perú21 ePaper , un número telefónico o un correo electrónico de un tercero que no mantiene ningún tipo de relación con él mismo.

, un número telefónico o un correo electrónico de un tercero que no mantiene ningún tipo de relación con él mismo. El participante que haya resultado ganador consignó al momento de la contratación de la suscripción gratuita o de paquete anual a Perú21 ePaper, un número que se encuentra fuera de servicio y/o apagado o el buzón de mensajes del correo electrónico consignado se encuentre lleno.

9.- Perú21 exhorta a los participantes de la presente promoción comercial a que consignen correctamente sus números de contacto al momento de la contratación de la suscripción anual a Perú21 ePaper, con la finalidad que, no incurran en los supuestos arriba señalados.

10.- Los ganadores no podrán solicitar la variación del premio correspondiente a la presente promoción comercial. Por tanto, los premios no podrán ser canjeados por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

11.- Los colaboradores de Perú21 quedan excluidos de participar en la presente promoción comercial, así como sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, ni cualquier persona relacionada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta.

12.- Bajo ningún concepto se remplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

13.- Perú21 deja constancia que los participantes de la presente promoción comercial que utilicen mecanismos irregulares denominados ethical hacking, robots.txt, bots y/o cualquier otra modalidad electrónica irregular, que busque vulnerar nuestro sistema aleatorio de elección de participantes y ganadores con la finalidad de tener mayores probabilidades de ser aleatoriamente elegidos, serán eliminados de la presente promoción comercial y vetados de manera indefinida de promociones comerciales futuras que Peú21 organice. Asimismo, Perú21 se reserva el derecho legítimo de tomar las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de requerir la indemnización por daños y perjuicios contra aquellos participantes que pretendan vulnerar la transparencia y libre desarrollo de sus promociones comerciales.

14.- Aquellos participantes que haya resultados ganadores de la presente promoción comercial, no podrán volver a participar en las siguientes tres promociones asociadas a la presente campaña “Alienta a la selección con perú21″ durante el tiempo que dure esta y que corresponderán a partidos de eliminatorias del campeonato de mundial de futbol 2026. Luego que termine la mencionada campaña, volverán a quedar habilitados para participar de promociones futuras.

15.- Los participantes de la presente promoción comercial no podrán registrarse más de una vez. La relación establecida para participar es, como ha indicado, el correo electrónico consignado al momento de contratar la suscripción gratuita o de paquete anual a Perú21 ePaper, por lo que cualquier duplicidad de correos participantes será anulada, por lo que se garantizará en el proceso del sorteo de entradas, la inclusión de un solo correo electrónico por participante suscrito con excepción de los correos que el equipo responsable duplicará solo y exclusivamente para los suscriptores al paquete anual a Perú21 ePaper.

16.- Al participar de la promoción comercial, se acepta el contenido de estas bases en su integridad.

17.- De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción comercial, otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, obtenidos de la información proporcionada a Perú21 al momento de contratar la suscripción anual a Perú21 ePaper y, por tanto, para la presente promoción. El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que Perú21 realice a futuro, relacionadas con las actividades que realiza como medio de contenidos y publicitarios.

17. Perú21 se compromete a realizar su mejor esfuerzo para garantizar la entrega oportuna del premio al ganador. No obstante, se advierte que la entrega del televisor estar sujeta a eventos imprevistos, condiciones ajenas al control de perú21 tales que podrían generar demoras, tales como problemas logísticos, interrupciones en el sistema de distribución o factores externos que pueden afectar la entrega de estos. Siendo así, agradecemos su comprensión en este asunto.

18. El uso, recolección y tratamiento de sus datos personales se sujetan a nuestra Política de Uso y Privacidad de Datos personales que Ud. puede leer en el siguiente Link: https://epaper.peru21.pe/privacidad.pdf

Lima, 16 de agosto del 2023