La Asociación Automotriz del Perú (AAP), luego de revisar información del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – INEI, constató que la tenencia de vehículos mostró comportamientos dispares durante el 2022.

De acuerdo con cifras obtenidas a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, la AAP indicó que el 11.11% de hogares en nuestro país cuentan con automóvil y/o camioneta, resultado ligeramente menor en 0.16 puntos porcentuales respecto al 2021. De otro lado, en cuanto a la posesión de motocicletas, esta se ubicó en 15.57% en el 2022, mostrando un incremento de 1.49 puntos porcentuales, mientras que, en el caso de los mototaxis, llegó a 8.28%, aumentando en 0.57 puntos porcentuales. Por su parte la tenencia de bicicletas retrocedió 0.26 puntos porcentuales, ubicándose en 15.51%.

“El desempeño mostrado durante el 2022 estuvo influenciado por diversos factores. En el caso de automóviles y camionetas, el descenso responde a la moderación en el crecimiento de las ventas de dichos vehículos en comparación con el 2021. En cuanto al comportamiento de motocicletas y mototaxis, si bien las ventas se contrajeron en el 2022, el volumen de unidades comercializadas se mantuvo muy por encima de los niveles de ventas promedio de los últimos años prepandemia. Respecto a la venta de bicicletas, la reducción experimentada se habría explicado por la normalización de diversas actividades post-covid, situación que implicó el mayor uso de servicios de transporte público y una menor demanda por los estos vehículos de dos ruedas”, acotó la AAP.

Tenencia de vehículos.

De otro lado, agregó, al analizar más en detalle los datos de tenencia de vehículos se puede encontrar información relevante. Por ejemplo, al desagregar por dominio geográfico se puede advertir que, en el caso de automóviles y camionetas, el porcentaje de familias con mayor tenencia de dichos vehículos se encuentra en la Costa Sur con 23.29% y Lima Metropolitana con 20.26%. Este resultado respondería a que se en esas regiones existe un mayor poder adquisitivo. En cuanto a motocicletas y mototaxis, las regiones en donde hay una mayor tenencia son la Selva con 28.33% y 19.14%, respectivamente, seguido de la Costa Norte con 17.70% y 14.85%, en cada caso. La razón de estos últimos resultados sería la practicidad y usabilidad que tiene ambos vehículos en ciudades pequeñas, poco asfaltadas y zonas agrestes. Finalmente, la tenencia de bicicletas es mayor en la Costa Norte (21.51%) y Costa Centro (20.37%).

Tenencia de vehículos por Dominio Geográfico.

En tanto, al realizar el análisis por nivel socioeconómico (NSE), el gremio automotor sostuvo que en el NSE A, el automóvil/camioneta es el vehículo de mayor tenencia entre los hogares de dicho estrato, en donde el 37.78% de ellos al menos tiene uno. De igual manera, el 29.50% de los hogares del NSE B cuentan con al menos un auto/camioneta. En cuanto al NSE C, el vehículo con mayor tenencia es la bicicleta con 19.99%, mientras que el vehículo motorizado que lidera dicho estrato es el automóvil/camioneta con 19.82%. La mayor tenencia de automóviles y/o camionetas en los referidos NSE se explica por el mayor poder adquisitivo con el que cuentan los hogares que lo integran.

De otro lado, en el NSE D, la bicicleta es el vehículo más popular (19.41%), sin embargo, el vehículo motorizado preferido es la motocicleta, con 16.01%. Por último, en el NSE E la bicicleta también lidera la tenencia (17.10%), mientras que la motocicleta es el vehículo motorizado con mayor tenencia (16.38%). En ambos casos, la motocicleta surge como la mejor alternativa motorizada para movilizarse debido a su versatilidad, bajo precio de adquisición y menor costo de operación respecto a otras opciones.

Tenencia de vehículos por nivel socioeconómico.

Por otra parte, precisó el gremio, al realizar el análisis por situación de pobreza encontramos que la tenencia de automóviles y/o camionetas es el siguiente: el 13.22% de hogares considerados como no pobres cuentan con dicho vehículo, al igual que el 3.39% de hogares pobres no extremos y el 1.08% de hogares pobres extremos. Respecto a las motocicletas, el 16.71% de hogares no pobres tienen al menos una, el 11.74% de hogares pobres no extremos y el 8.97% de hogares pobres extremos también cuentan con dicho vehículo. “Finalmente, la tenencia de mototaxis fue liderada por los hogares pobres no extremos, con 8.58%, seguido de los hogares no pobres con 8.45% y los hogares pobres extremos con 4.11%. Los resultados muestran que, en el caso de hogares pobres, principalmente no extremos, la tenencia de motocicletas y mototaxis tienen un rol importante, no solo como medio de transporte sino también como herramienta de trabajo”.

Tenencia de vehículos según situación de pobreza.

Para la AAP es relevante conocer cuál es el uso que los hogares le dan a los bienes de transporte que tienen en propiedad. En ese sentido, durante el 2022, de todas los hogares que tienen un auto/camioneta, el 76.49% lo usa exclusivamente para el hogar, el 2.23% lo usa exclusivamente para trabajo, mientras que el 21.28% lo utiliza para ambos. De otro lado, de los hogares que tienen motocicleta, el 87.34% lo usa exclusivamente para el hogar, el 0.67% lo emplea exclusivamente para trabajo y el 11.98% para hogar y trabajo. De igual manera, de los hogares que tienen mototaxi, el 58.76% lo emplea exclusivamente para el hogar, el 2.67% para exclusivamente trabajo y el 38.57% lo usa para hogar y trabajo.

