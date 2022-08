La gama media de los smartphones siempre son una de las categorías más esperadas por los usuarios que buscan el mejor equilibrio en calidad y precio. Un aspecto en el que ZTE incursiona con el Blade V30, un equipo de atractivo diseño con un color perlado iridiscente que lo vuelve único.

El ZTE Blade 30 se convierte en uno de los más equilibrados equipos de la gama media de ZTE con un procesador Unisoc Tiger T618 de 8 núcleos que se complementa con sus 4 GB de memoria RAM a fin de ofrecer un rendimiento eficiente para todo tipo de aplicaciones.

Especificaciones técnicas

Processor: Unisoc Tiger T618 de 8 núcleos (2×2.0 GHz,6×1.8 GHz); GPU Mali-G52

Sistema: Android 11; MiFavor UI 10.5

RAM: 4 GB

Almacenamiento: 128 GB

Pantalla: 6.67 pulgadas Full HD+ (2,400×1,080); 394 ppi; 60 Hz

Cámaras:

Principal 64 MP (F1.8) AF

64 MP (F1.8) AF Ultra amplia 8 MP (F2.2) 120° FF

8 MP (F2.2) 120° FF Macro 5 MP (F2.4) FF

5 MP (F2.4) FF Profundidad 2 MP (F2.4) FF

2 MP (F2.4) FF Frontal o selfie 16 MP (F2.0) FF

Batería: 5000 mAh

DISEÑO

El ZTE Blade V30 es un equipo bastante llamativo, con un acabado perlado iridiscente en un brillante color que se degrada desde el azul hasta el morado. De material plástico, tiene un relieve suave al tacto pero que brinda un excelente agarre. Sin embargo, sus medidas 165,8 x 77,8 x 8,9 mm y un peso de 193 gramos tal vez no se acomoda en todas las manos.

La pantalla de 6.67 pulgadas es bastante amplia, hecho que permite una visualización óptima sin ningún problema y un detalle que salta a la vista es la perforación de esta para albergar la cámara frontal.

En la parte trasera se encuentran ubicadas las cámaras principales del equipo: un juego de cuatro lentes dedicados a distintas características ópticas a fin de conseguir mejores tomas, además de su flash.

PANTALLA

Este equipo viene con una gran pantalla de resolución Full HD+ con un aspecto de 20:9 (2,400×1,080). Este formato brinda una densidad de píxeles por pulgada de 394 ppi que permite gran nitidez sin destacar demasiado.

A todo esto se suma su panel IPS con una tasa de refresco de 60 Hz, que brinda una capacidad de color interesante para una pantalla de smatphone, con correctas temperaturas de color y tonos suaves. Sin embargo, los negros, como en todas pantallas, siguen siendo un reto para los fabricantes.

En cuanto a la reproducción de video, la calidad máxima en YouTube y Netflix fue de 1080p y los 60 Hz de tasa de refresco no parecen suficientes si lo que se busca es dedicarse a los videojuegos de disparos como Call of Duty.

CÁMARAS

Empezando por la cámara frontal o de selfie, esta es de 16 mp con apertura F2.0 y pese a la buena resolución anunciada, no parece que se aproveche todo el rendimiento. Las tomas no parecen de 16 mp, sino de una calidad menor. Además, esta cámara tiene un solo enfoque fijo, un hecho que aunque no me generó mucho problema, sí puede ser considerado un inconveniente para otros usuarios.

Sin embargo, las cámaras fuertes son las que se encuentran en la parte posterior del equipo. Cuatro cámaras que se complementan entre sí: La cámara principal de 64 MP, una de 8 MP para el ultra ancho, otra de 5 MP para el Macro y una más de 2 MP con el sensor de profundidad.

Resolución de tomas eficiente pero no sorprendente, con un zoom digital y un enfoque automático bastante decente. Sin embargo, la falta de una función HDR automática es una opción desaprovechada por la marca. Las tomas nocturnas tampoco parecen ser su fuerte, con una gran cantidad de ruido en las tomas, pero se agradece la incorporación de lentes dedicados para ciertas tomas, como el macro y la ultra ancha.

RENDIMIENTO

En cuanto al rendimiento, este se mantiene en niveles decentes de usuario promedio. Perfecto para abrir algunas principales aplicaciones básicas como Facebook, WhatsApp o Messenger sin mayor problema. Mientras sean aplicaciones sin muchos gráficos, el procesador es Unisoc Tiger T618, pensado específicamente para la gana media, es eficiente.

Por otro lado, no se le debería considerar un equipo para videojuegos. Aunque algunos títulos funcionan, la velocidad de su pantalla y el calentamiento en la cubierta de plástico es evidente, un hecho que te obliga a no alargar su uso para esas acciones.

El Blade V30 es un celular eficiente, sin mayores pretenciones y perfecto para un uso diario de aplicaciones básicas. Sería el equipo perfecto que uno tiene dedicado para la oficina y el trabajo, pero definitivamente no es un equipo para jugar, ahogándose con títulos de disparos de altos gráficos.

