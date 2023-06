IBM y el All England Lawn Tennis Club anunciaron hoy nuevas funciones para la experiencia de los fans digitales de Wimbledon que se lanzarán este año.

La primera es una nueva función con Inteligencia Artificial (IA), que aprovecha la tecnología de IA generativa de IBM watsonx, producirá comentarios de tenis para todos los conjuntos de videos con los momentos destacados durante Wimbledon.

Por primera vez en el tenis, la función IBM AI Draw Analysis también proporcionará nuevas estadísticas para definir qué tan favorable podría ser el camino de cada jugador hacia la final en el sorteo individual.

Las nuevas funciones se expanden en la suite de herramientas digitales para los fans en la App de Wimbledon y en wimbledon.com. Son los últimos ejemplos de cómo IBM y Wimbledon están utilizando la tecnología para ayudar a los fans a interactuar en un nivel más profundo.

IBM AI Commentary

La nueva función llamada AI Commentary, permitirá a los fans ver los vídeos destacados con comentarios de audio de los momentos claves, junto a subtítulos, que pueden activar o desactivar. La herramienta fue diseñada para dar a los fans una experiencia más detallada para ponerse al día con los momentos claves de los partidos por medio de videos destacados en la App de Wimbledon y en wimbledon.com. Su lanzamiento este año es un paso para hacer que los comentarios estén disponibles de una manera emocionante para los partidos fuera de los Show Courts de Wimbledon, pues estos ya cuentan con comentarios humanos en vivo.

Para desarrollar la nueva función, los expertos de IBM iX, el socio de diseño de experiencias dentro de IBM Consulting, trabajaron con The All England Club para aprovechar los modelos fundacionales de watsonx, la plataforma de datos e IA empresarial de IBM, para entrenar a la IA en el lenguaje único del tenis. La IA generativa construida sobre estos modelos fundacionales se aplicó para generar narración con vocabulario y estructuras de oraciones variadas para hacer que los clips sean informativos y atractivos.

IBM AI Draw Analysis

Otra nueva función que IBM presentará este año es el IBM AI Draw Analysis, las primeras estadísticas de su tipo en el tenis, que utilizan la IA para definir qué tan favorable podría ser el camino hacia la final para cada jugador en el sorteo individual. La favorabilidad en el sorteo de cada jugador se representará mediante una calificación a lo largo de una escala, basada en factores como los enfrentamientos del jugador contra potenciales oponentes futuros y cómo la posición del jugador en el sorteo se compara con los competidores. Esta nueva visión ayudará a los fans a descubrir anomalías y posibles sorpresas en el cuadro individual, lo que no sería evidente al mirar solo en el ranking de los jugadores; inspirando más debate e interacción en la comunidad de fans.

Usama Al-Qassab, Director Comercial y de Marketing, The All England Club, dijo: “Estamos constantemente innovando con nuestros socios en IBM para proporcionar a los fans de Wimbledon, dondequiera que estén en el mundo, con una experiencia digital detallada y atractiva de The Championships. Este año, estamos introduciendo nuevas funcionalidades en nuestras plataformas digitales que utilizan la última tecnología de IA de IBM para ayudar a los fans a obtener aún más información sobre el sorteo individual y acceso a los comentarios en una variedad más amplia de partidos a través de nuestros videos destacados”.

Jonathan Adashek, Vicepresidente Senior de Marketing y Comunicaciones de IBM, dijo: “IBM está generando nuevas capas de insights e interacción con el Campeonato de 2023 a través del uso de herramientas nuevas e innovadoras, impulsadas por modelos fundacionales y la IA generativa de watsonx. Hemos visto de primera mano cómo estas tecnologías tienen el poder de ayudar a grandes eventos deportivos como Wimbledon para hacer crecer a sus audiencias a través de experiencias digitales destacadas. La plataforma de datos e IA que IBM está usando para crear experiencias de fans únicas para Wimbledon es la misma tecnología que estamos utilizando para impulsar la transformación de los negocios con clientes de todos los sectores e industrias”.

Las nuevas funciones presentadas durante este año se agregarán a la suite de herramientas digitales impulsadas por IA para los fans, disponibles en la App de Wimbledon y wimbledon.com. Entre ellas se incluyen IBM Power Index Leaderboard, IBM Match Insights y Personalised Highlights Reels and Recommendations. Utilizando más de 100.000 puntos de datos de cada golpe jugado en el torneo, analizados por la tecnología de IA de IBM Watson en IBM Cloud, estas funciones digitales están diseñadas para facilitar a los fans la comprensión de qué jugadores seguir, cómo se comparan con sus oponentes y quién es probable que gane. Los fans se mantienen actualizados e interactúan durante todo el torneo con nuevos insights de los jugadores que están siguiendo.

El Campeonato de Wimbledon será de Julio 3 - 16 de julio de 2023. Para ver la tecnología en acción, visite wimbledon.com o descargue la App de Wimbledon en su dispositivo móvil; disponible en el App Store y en Google Play Store.