¿Enviaste algo por WhatsApp y te arrepentiste después? Ahora tiene solución. La app de mensajería instantánea más popular entre usuarios ya hizo posible la función que permite borrar mensajes antes de que la otra persona los lea.

Sin importar el contenido de tu mensaje, ya sea solo texto, imagen, videos, GIF's, notas de voz, contactos, archivos, ubicación, estos se borraran solo con hacer uso de la nueva función.



Sin embargo, existe una limitación dentro de esta característica. Ya que tendrás un límite de tiempo de 7 minutos desde enviado el mensaje, para poder eliminarlo y que la otra persona no vea el contenido. Una vez pasado el tiempo límite, será imposible borrarlo.

La nueva característica tiene dos opciones, puedes "eliminar mensajes para todos", lo que significa que eliminarás lo enviado no solo para ti, sino para el usuario receptor. Y la segunda opción "eliminar mensajes para ti" que solo los borra de tu conversación, pero no de la otra persona.



Las dos opciones a elegir en esta nueva función. (Foto: Captura) Las dos opciones a elegir en esta nueva función. (Foto: Captura) Las dos opciones a elegir en esta nueva función. (Foto: Captura)

¿Cómo se eliminan los mensajes?

Una vez en WhatsApp solo debes dejar presionado sobre el mensaje que acabas de enviar y darle click a la opción 'Eliminar'. Allí podrás seleccionar todos los mensajes que desees borrar que hayan sido recientemente enviados y eliminarlos en conjunto. Luego le darás a 'Eliminar' nuevamente y tendrás las dos opciones ya mencionadas: "Eliminar para todos" y "Eliminar para mi". Seleccionas la que aplique en tu caso y listo.

No obstante, si bien la otra persona no leerá el contenido del mensaje que enviaste, en su lugar aparecerá un mensaje que dirá "Este mensaje fue eliminado". Aún así, no sabrán jamás lo que contenía.



Así te aparecerá cuando elimines el mensaje. (Foto: Captura) Así te aparecerá cuando elimines el mensaje. (Foto: Captura) Así te aparecerá cuando elimines el mensaje. (Foto: Captura)

La nueva función ya está disponible para iOS, Android y Windows Phone, para ello es necesario la versión más reciente de WhatsApp, en caso contrario no será posible usar la característica.