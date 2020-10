Generar confianza y empoderamiento en los equipos es fundamental en una empresa, porque sin ellos no se generarán los cambios vertiginosos que implica la transformación digital, explicó Eduardo Braun, experto en liderazgo y cultura, quien se presentó en el II Foro: Las personas como eje de la TransformAcción, organizado por InterNexa.

“Mi invitación es a que todos seamos los nuevos CEO (Chief Emotions Officers), que tomemos conciencia. Primero tenemos una vocación como personas de modificar nuestro alrededor. Yo lo llamo ‘mi metro cuadrado’. A mí me gusta trabajar diciendo buen día, agradeciendo, pidiendo perdón, diciendo no sé. Tener una serie de actitudes que me conectan con mi entorno”, indicó Eduardo Braun, experto en liderazgo y cultura.

La construcción de confianza permite rapidez y cambios profundos, pero existe un segundo aspecto que podemos agregar y es el empoderamiento. La transformación digital requiere que bajemos el nivel de decisión cerca de donde están las personas que conocen el desafío del cliente y que pueden proponer las soluciones.

El cambio de las organizaciones

El experto indica que es un gran desafío cambiar la manera de pensar de las empresas y que no se logra de un día para otro. Primero se debe levantar la mirada y ver los casos más exitosos. Organizaciones modernas con culturas sólidas multiplican resultados. Y segundo, es importante generar un proceso. Hay consultoras que ayudan a perder el miedo.

“No se trata solo de maximizar utilidades para el accionista. Se trata de una comunidad con un propósito común de ofrecer un producto o servicio de la mejor manera posible, y encontrar un sentido en eso. Este propósito se desarrolla en encuentros como el II Foro: Las personas como eje de la TransformAcción, que organizó InterNexa a nivel regional, con propuestas de reflexión y conversación para alcanzar esa transformación digital centrada en el factor humano”, señaló.

Según Braun, las empresas que tienen una cultura más positiva desde las personas y la confianza, llegan a tener el doble de rentabilidad que el resto, duplican el retorno de la inversión y obtienen un 65% menos de rotación de personal.

Cultura latinoamericana

“Yo diría que, en general, la cultura organizacional representa a la sociedad. Desde ese punto de vista, en Latinoamérica tenemos personas que valoran mucho la comunidad, y entonces conectan, trabajan en equipo. Es un aspecto muy importante porque no lo hacen solo desde el proceso, sino desde la convicción, desde la forma de ser de los pueblos en la región”, explica Braun.

“Quizás el desafío es que son pueblos, y sociedades relativamente jerárquicas en general. Ahí tenemos un gran reto, salir de esquemas muy enfocados en la estrategia y muy jerárquicos hacia culturas más de empoderamiento y participativas”, concluyó.

