Ya está aquí, para el uso de todos, lo que se está llamando la “navaja suiza digital”, un compendio de todas las utilidades más básicas para hacer online. Desde convertir archivos a editar PDFs, Tinywow lo tiene todo.

El único dilema frente a varios programas digitales es que son muy detallados para una función muy simple que a veces uno requiere. Solo necesitas editar una pequeña fotografia, pero no necesitas a largo plazo las utilidades de Photoshop o Adobe. Para ello surge Tinywow, con soluciones profesionales a distintas actividades con archivos, imágenes, vídeos, etc etc.

Tinywow viene a funcionar como un kit de emergencia, cargando para cuando no encuentres el programa adecuado para hacer algo con PDF, vídeo, fotos y archivos en general.

Tinywow

Al entrar en la página, la búsqueda nos sugiere las utilidades más usadas que ofrece la página. Al desplegar los menús, se podrá ver todas las herramientas que ofrece la página. O incluso bajando en la página, puedes localizar las herramientas más usadas como Image, File, etc.

PDF: puedes editar PDF, crear PDF a partir de otro documento, convertir a PDF un Word, JPG, PNG, GIF, ePub, una página web a partir de un enlace, un PowerPoint, un MOBI o un AZW3. Aparte que cortar un PDF en varios, fusionar varios PDF en uno, añadir una firma electrónica eSign al PDF, , proteger un PDF mediante contraseña, extraer texto o imágenes del PDF, eliminar páginas específicas...

puedes editar PDF, crear PDF a partir de otro documento, convertir a PDF un Word, JPG, PNG, GIF, ePub, una página web a partir de un enlace, un PowerPoint, un MOBI o un AZW3. Aparte que cortar un PDF en varios, fusionar varios PDF en uno, añadir una firma electrónica eSign al PDF, , proteger un PDF mediante contraseña, extraer texto o imágenes del PDF, eliminar páginas específicas... Imágenes : puedes cortar los bordes, comprimir imágenes, convertir entre formatos (HEIC, JPG, PNG, PDF, EPS, SVG), añadir bordes, pixelar, añadir texto, quitar el color, difuminar un fragmento… También podrás eliminar el fondo de una imagen o crear una imagen de perfil ayudado de plantillas.

: puedes cortar los bordes, comprimir imágenes, convertir entre formatos (HEIC, JPG, PNG, PDF, EPS, SVG), añadir bordes, pixelar, añadir texto, quitar el color, difuminar un fragmento… También podrás eliminar el fondo de una imagen o crear una imagen de perfil ayudado de plantillas. Vídeo: se puede cortar fragmentos, eliminar el sonido, descargar vídeos de Facebook (olvídate de YouTube, no funciona), convertir vídeo a WebP o GIF, extraer el audio de un vídeo, comprimir video, etc. En el apartado de archivos tendrás ocasión de convertir archivos XML, JSON, CSV o Excel entre sí.

Acepta archivos de cualquier, ya sea PC o Mac. Con tal de subirlo, Tinywow lo aceptará sin problemas, no importa incluso el tamaño. Y en cuanto a la privacidad, no hay que temer, ya que tras hacer la actividad referente, el archivo se borra 15 minutos después. Solo recuerda descargar una vez que haya terminado el tiempo de proceso del archivo.

La calidad en cuanto a las utilidades depende, pues hay unas más acertadas que otras. La función de PDF va la más acertada de todas, pero eso es también debido a que muchos aparatos electrónicos hoy en día como los smartphones están integrados para poder leer e insertar sin problemas documentos PDF.





