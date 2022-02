A pesar de que en el último tiempo cada vez más personas están ingresando al mundo de las criptomonedas, todavía existe mucha que no se anima a dar sus primeros pasos en el ecosistema cripto al considerarlo inseguro.

Buenbit, plataforma digital fundada en 2018 en Argentina, con el objetivo de facilitar los beneficios de las Finanzas Descentralizadas (DeFi) y stablecoins a los inversores y usuarios de estos instrumentos, así como a las personas que aún no están familiarizadas con Bitcoin y demás criptomonedas, brinda 13 recomendaciones para proteger tu identidad digital y dinero en internet, con el objetivo de poder aprovechar todos los beneficios que nos proporciona el universo blockchain.

1) Conectarse siempre a redes seguras cerradas, desde el WiFi de la casa o de la oficina. No utilizar redes públicas para realizar actividades que requieran la consignación de contraseñas, como puede ser el acceso al homebanking. Antes de operar en redes WIFI públicas es preferible utilizar los datos del celular.

2) Contraseñas seguras: Deben contar con más de ocho caracteres; incorporar números (preferentemente intercalados), mayúsculas y símbolos; no utilizar nombres propios, palabras reconocibles, fechas personales o históricas; tampoco invertir el orden de nombres o palabras significativas; no repetir las contraseñas; y, sobre todo, mantenerlas offline para máxima seguridad.

3) Nunca utilizar la opción “Recordar tu clave”.

4) Borrar los datos de navegación, con caché incluido, con regularidad.

5) Actualizar los antivirus y el sistema operativo con frecuencia.

6) Evitar instalar aplicaciones no oficiales o bajar archivos de fuentes no confiables. Existen mecanismos a partir de los cuales un ciberdelincuente puede secuestrar información particular hasta la computadora entera e impedirte el acceso. Uno de los principales malwares son los llamados “troyanos”, cuya puerta de entrada común a nuestros ordenadores suele ser la descarga de programas infectados. Su peligrosidad radica en que no levantan ninguna alerta y todos nuestros documentos pueden quedar en manos de un hacker.

7) Reducir tanto como sea posible la interconectividad de dispositivos, por ejemplo, no vincular la tablet a la notebook si no es imprescindible.

8) Habilitar mecanismos de autenticación de dos pasos (2FA) en apps como la de Buenbit, del homebanking y de plataformas de pagos, remesas y compra y venta online que, además de la clave, pueden solicitar un mensaje de mail, SMS o algún dato accesorio.

9) Estar alerta al phishing, que son técnicas para engañar e incitar al ingreso a una página falsa que replica el formato y la estética del medio que imitan, como puede ser la institución que te brinda tu tarjeta de crédito. No cliquear en links sospechosos. Y estar muy atentos porque suele tratarse de correos con temas urgentes, premios o temas de actualidad (como lo es hoy el COVID-19).

10) Nunca ingresar al banco a través del link de un mensaje de correo o WhatsApp. No ingresar a páginas del banco o de cualquier otra plataforma que pueda implicar movimientos de dinero, escribirla en el navegador e idealmente registrarla con un marcador como sitio favorito.

11) Verificar siempre el remitente de los correos. Si es alguien desconocido, por ejemplo, se puede googlear. Asimismo, te recomendamos instalar un antispam.

12) Para compras online evitar páginas que no tengan garantías. Prestar atención a lo siguiente: la descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación; el importe de contado y el monto financiado; la tasa de interés efectiva anual; la suma final que abonará (costo financiero total); la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; los gastos extras, seguros, delivery u otros adicionales.

13) Jamás publicar información personal en redes sociales, sobre todo, ante aplicaciones que solicitan información delicada. Según un informe de Kaspersky Lab, de 3.7 millones de intentos de engaños en redes sociales, el 60 % surgió de páginas falsas de Facebook. Mucha atención con los links presentes en emails (muchas veces remiten a estas páginas falsas de redes sociales), y, al igual que con sitios como el de Buenbit o un homebanking, siempre ingresemos a ellas a partir del navegador.

VIDEO RECOMENDADO:

Héctor Valer, congresista que ha pasado por siete agrupaciones de diferentes ideologías, asume la PCM en reemplazo de Mirtha Vásquez. Además encuesta DATUM, el 64% de peruanos desaprueba al presidente Pedro Castillo. Conozca a los poderosos asesores que están sobre los ministros de Castillo. Caso Guillermo Bermejo, procurador anticorrupción: "Los jueces prácticamente fueron los defensores de Bermejo". El Congreso a favor de las universidades bamba, congresistas destruyen la reforma universitaria.