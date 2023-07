Speexx, única plataforma de smart learning de idiomas diseñada para ambientes corporativos y académicos, llega al Perú para evolucionar la forma de aprender idiomas a través de inteligencia artificial (IA).

La empresa alemana, fundada en 1994 y que ha sido reconocida con más de 200 premios de calidad y satisfacción, entre los que destacan la certificación Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services), máximo estándar que se otorga a los centros de idiomas; trabaja con más de 1500 organizaciones a nivel mundial para el aprendizaje de idiomas de forma inteligente.

Fue el primer centro de formación lingüística en línea del mundo en adoptar el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje y la Enseñanza de Idiomas) el más utilizado en el mundo para la enseñanza y evaluación de lenguas extranjeras y competencias comunicativas en el trabajo. Cuenta, además, con una alianza estratégica con Cambridge, para certificar el nivel de inglés con resultados rápidos y precisos.

“Utilizamos la inteligencia artificial para brindar un apoyo continuo al rendimiento y aprendizaje de idiomas de los equipos de grandes organizaciones, desde un entorno seguro, eficaz y eficiente. Nuestro diferenciador radica en los objetivos individuales, ya que entendemos que los procesos de aprendizaje son variables. De esta manera, nuestra IA identifica los desafíos de cada usuario mientras evalúa sus necesidades y habilidades”, comenta Armin Hopp, fundador de Speexx.

Un estudio de la plataforma de consulta sueldos de mercado Show Me The Money, indicó que un profesional con inglés avanzado puede ganar hasta un 18% más de sueldo y, además, son 20% más solicitados, independientemente del cargo, que los que no tienen el dominio de este idioma.

“El incremento del comercio exterior y los negocios internacionales en Perú, que requiere personal bilingüe; sin contar la demanda del recurso humano joven, como estudiantes universitarios y técnicos, ha fortalecido la tendencia en los centros educativos de incorporar, en su malla curricular, el aprendizaje de idiomas a través de plataformas inteligentes en donde el alumno, maneje su ritmo, tiempo y explote al máximo sus áreas de oportunidad reforzando aspectos generales o técnicos, que le permitan acceder a mejores oportunidades laborales”, enfatiza el ejecutivo.

La plataforma lingüística de Speexx, está enfocada en un aprendizaje micro, macro y combinado, desde donde la IA detecta el objetivo individual basado en la tecnología de evaluación de necesidades y habilidades del ecosistema. El micro aprendizaje se enfoca en ayudar a un colaborador a resolver una necesidad inmediata, como, por ejemplo, practicar una habilidad específica.

Por su tecnología es considerada la mejor plataforma de aprendizaje de idiomas digital que existe en el mercado.

El macro aprendizaje, por su parte, ofrece una hoja de ruta para que cada usuario ajuste con precisión sus preferencias personales de asimilación a los objetivos empresariales de su organización.

Con los conceptos de aprendizaje a largo plazo, olvidamos el 75% de los conocimientos lingüísticos recién aprendidos en cuestión de semanas. Este fenómeno se conoce como efecto Ebbinghaus o curva del olvido.

A través de la inteligencia artificial, la plataforma puede generar miles de micro actividades para atender las necesidades específicas de los usuarios con el contenido más adecuado en el mejor momento.

Esta repetición espaciada logra que los alumnos sean capaces de retener aproximadamente el 80% de la información.

Si se repasa una vez más en las 72 horas siguientes al aprendizaje inicial, retenemos casi todo lo aprendido. Este resultado demuestra que después de recordar y repasar los materiales tres o más veces tras la exposición inicial, el cerebro retiene lo aprendido por más tiempo.

El ecosistema de aprendizaje ofrece formación en idiomas, business coaching y evaluación de necesidades. Adaptado y diseñado para entornos híbridos de trabajo, impulsado por coaches en vivo e IA avanzada.

Cohesionar herramientas en la nube, IA y soluciones combinadas garantizan un aprendizaje de idiomas en línea efectivo y eficiente para el ámbito empresarial, que ofrece soporte continuo en 13 idiomas, incluyendo inglés de negocios, español, alemán, italiano y francés. Con una interfaz de usuario intuitiva, la plataforma se adapta fácilmente a las necesidades de los usuarios a nivel global.