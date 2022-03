El uso de Internet ha cambiado la forma en que vemos y nos relacionamos con el mundo. Debido a él, se han creado nuevos puentes de comunicación entre la sociedad y los diversos sectores y negocios, los cuales han logrado alcanzar nuevas fronteras debido a la transformación digital, proceso que tomó un mayor impulso como consecuencia de la pandemia.

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la necesidad de contar con acceso a Internet para continuar la educación a través de las clases virtuales, trabajar de manera remota, fortalecer los negocios o mantener la comunicación con los seres queridos, ha llevado a que numerosas familias y emprendimientos evalúen ofertas que difunden ciudadanos o empresas, que no cumplen con los estándares de calidad para brindar este servicio bajo promesas de instalación gratuita de conexión ilimitada solo con un depósito de dinero y la presentación del DNI.

Ante ello, Hughes Perú, empresa líder en Internet satelital, ofrece cuatro recomendaciones para evitar estafas en la contratación de este servicio.

Verifica la formalidad de la empresa que ofrece el servicio.

Las redes sociales se han convertido en la principal plataforma para anunciar distintos tipos de servicios, siendo uno de ellos el de la instalación de Internet. Es importante verificar que la empresa con la que se toma contacto para tal fin tenga la cualificación necesaria para realizar este tipo de labores y evitar una prestación inadecuada del servicio.

Para evitarlo, es recomendable visitar las plataformas de atención al usuario de las entidades reguladoras como Osiptel o Indecopi, para garantizar que la oferta del servicio sea válida y aplicable en el lugar donde se requiera utilizarlo.

Elige la calidad sobre el precio

Si bien el precio de un producto o servicio es el factor determinante al momento de tomar una decisión de compra, siempre se debe tomar en cuenta que los presupuestos más bajos pueden alertarnos de una posible estafa. Además, en zonas rurales, resulta importante elegir una conexión a Internet estable y rápida.

Por ejemplo, la que ofrece el Internet satelital, que incluso llega a los lugares más alejados del país y mantiene una buena señal de forma permanente aún en condiciones climáticas adversas. Es importante conocer cuáles son las ofertas del mercado para conocer el precio regular del servicio de Internet a contratar y evitar aquellos que se alejen de la realidad por lo barato que resultan.

Para facilitar esta búsqueda, es recomendable utilizar las plataformas de atención al usuario de Osiptel para determinar cuál es la mejor oferta que se adapta a tus necesidades.

No pagues por adelantado

Una práctica común de este tipo de fraudes es la solicitud de un pago por adelantado, mediante la cual la empresa proveedora del servicio busca tener una garantía ante una eventual cancelación o señalar que la instalación a realizar es de calidad y por ello necesitan de un adelanto económico para ejecutar los trabajos sin problemas.

Hay que recordar que ninguna operadora exige este tipo de transacciones, que ante todo pago que se efectúe se debe emitir el comprobante respectivo, y que no es formal realizar transferencias bancarias a personas naturales. Es importante recordar que no se debe pagar por un servicio que no se ha recibido.

Valora el servicio y ayuda a otros clientes

El marketing boca a boca, que es una forma de publicitar un producto o servicio a través de la generación de una discusión natural, cobra relevancia gracias al Internet. La conectividad promueve la conversación entre usuarios de diferentes localidades que comparten características e intereses, permitiendo el intercambio de experiencias y opiniones.

De esta manera, uno puede acudir a las redes sociales y noticias web para conocer cuál es la reputación de la operadora que está contratando y determinar su credibilidad, o valorar el servicio recibido para así prevenir o alertar sobre algún tipo de fraude a otras personas.

“La reducción de la brecha digital ha sido una de las principales acciones que ha promovido el sector público y privado con la finalidad de incentivar el desarrollo económico y social de aquellas regiones con dificultades para acceder a Internet. Resulta fundamental, además, generar una concientización hacia la elección y contratación de este tipo de servicios, pues estamos en una época en la que abundan las estafas y fraudes. En Hughes Perú, siempre buscamos que los usuarios dispongan de todas las herramientas necesarias para impulsar el crecimiento de su familia o negocio, ofreciendo una conexión de calidad que llega a las zonas más alejadas del país y funciona aún en condiciones climatológicas adversas. Nuestra prioridad siempre será el bienestar y confianza de nuestros clientes”, comenta Hugo Paredes, gerente general de Hughes Perú.

La implementación del servicio de Internet se ha convertido en un elemento indispensable para las redes domésticas y públicas en zonas rurales, impulsando la continuidad en la educación y el desarrollo disruptivo de los negocios. Es importante conocer las operadoras formales del mercado, respetar las regulaciones y elegir el servicio que se acomode mejor a nuestras necesidades.

