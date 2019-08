¡Todo un maestro! Peruano se convirtió en campeón sudamericano de Pokémon GO

El peruano Sebastián Rodríguez se convirtió ayer en el campeón sudamericano de Pokemon Go, realizado por la South American Championship, en Chile.

Sebastián, bajo el usuario 'Escombraura', se disputó el primer lugar con el argentino identificado como 'Masticore15', quien es el actual campeón del ranking mundial. Cabe destacar que, al torneo del conocido juego de realidad aumentada asistieron 54 competidores que conquistaron sus respectivos torneos regionales en la modalidad PvP (jugador vs jugador).

En conversaciones con la Agencia Andina, nuestro campeón señaló haberse sentido muy cómodo durante el torneo. "Me pareció realmente increíble. Tenía un poco de miedo que se repita la desorganización de Chicago, pero nada que ver. El ambiente fue muy bueno, las partidas estuvieron muy fluidas. Hubo algunas excepciones pero todo dentro de lo normal. Quedé muy encantado con todo. Y el premio no me lo esperaba: una consola Nintendo Switch", señaló.

Asimismo, señaló que si bien se siente contento con este mérito, no bajará la guardia y continuará preparándose para la siguiente temporada. "La primera sesión ha terminado y allá afuera hay muy buenos jugadores. No puedo, ni debo confiarme en la siguiente temporada. Soy un jugador más. Debo seguir entrenando y aprender de mis derrotas para seguir mejorando. Ojala el PvP (Player vs Player) siga mejorando en Pokémon Go", agregó.