El Ministerio de Educación ha dado importantes alcances y avances para asegurar la continuidad educativa, no obstante, la interrupción de los estudios continúa siendo una problemática que se ha visto agudizada por la crisis económica y social generada por la pandemia de la COVID-19. Esta situación podría tener una profunda repercusión sobre la seguridad, bienestar y el fututo de los estudiantes que cursan los últimos años de la educación básica regular.

La visible dificultad que tiene el estudiante en elegir el área profesional donde se va a desenvolver toda su vida, no resulta sencillo y mucho menos cuando el estudiante no dispone de las herramientas para realizar una opción certera y fundamentada. La elección vocacional es un proceso que genera contradicciones en los jóvenes, quienes en muchas ocasiones no cursan inmediatamente estudios superiores, o deciden cambiar de carrera por falta de orientación.

Es así como la orientación vocacional tiene que ser un proceso dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, intereses, motivaciones personales, en función del contexto familiar y la situación general del medio donde se está inserto, para poder decidir acerca del propio futuro.

En la ONG Fundación Contra el Hambre (FH Perú), están comprometidos en contribuir con la educación y descubrir el potencial de cada niño, niña y adolescente y ver que cada uno tenga su oportunidad para desarrollar ese potencial al máximo. Con ese compromiso, ha elaborado una App educativa, interactiva, gratuita e intuitiva, llamada PlanEdu, con información actualizada de las especialidades profesionales de la región de Lima y la región de Huancavelica.

El aplicativo PlanEdu “Construyendo mi futuro” permitirá a los jóvenes adolescentes a:

Descubrir las mejores opciones para su futuro, basándose en tus intereses académicos, aptitudes, debilidades, entre otras características personales. A través de un test vocacional.

Encontrar información detallada de las especialidades profesionales en universidades, institutos tecnológicos y pedagógicos públicos y privados.

Además, encontrarán los enlaces directos para mayor información de las universidades, institutos tecnológicos y pedagógicos públicos y privados.

Conocer las opciones de becas nacionales que ofrece PRONABEC en Perú, una oportunidad para continuar con los estudios superiores.

Además, encontrarán información sobre los Centros de Educación Técnico y Productiva (CETPRO), orientada al desarrollo de capacidades emprendedoras y técnicas.

“Esta APP permitirá orientar a los estudiantes en el criterio de selección sobre su carrera profesional y esperamos que sea un recurso útil para los jóvenes y sus padres”, expresó Blanca Boza, especialista del proyecto Educación de FH Perú.

El aplicativo PlanEdu “Construyendo mi futuro” se encuentra disponible de manera gratuita en la plataforma de Google Play.

