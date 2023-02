OPPO, la compañía líder en dispositivos inteligentes, anunció el lanzamiento global de Find N2 Flip, dispositivo que combina la pantalla externa más grande de su tipo con una batería de larga duración y carga rápida SUPERVOOC.

El nuevo OPPO Find N2 Flip pone una pantalla externa líder en la industria en las manos y bolsillos de los usuarios. A pesar de su peso ligero y tamaño práctico, la pantalla externa vertical convierte al teléfono plegable de OPPO en una increíble herramienta de fotografía, mientras que sus poderosos widgets ayudan a los usuarios a estar informados, incluso cuando está cerrado.

Find N2 Flip marca el comienzo de un nuevo capítulo para OPPO y los teléfonos plegables, ya que cuenta con hardware de clase mundial, sistema fotográfico flagship con sensor Sony IMX890, procesador MediaTek Dimensity 9000+, conectividad ultrarápida, SIM dual 5G y la mejor velocidad de carga de su clase.

“Todos los aspectos de Find N2 Flip reflejan la misión de OPPO de enriquecer las experiencias del mundo real. Combinamos ingeniería e innovación líder en la industria con principios intuitivos de diseño, por lo que el diseño de Find N2 Flip es liviano, cada componente se mueve en armonía y combinamos una poderosa pantalla externa con un empaque sin compromisos que se complementa con acabados ricos y sutiles.”, dijo Pete Lau, SVP y Chief Product Officer de OPPO.





Redefiniendo la pantalla externa





La pantalla externa de Find N2 Flip mide 3.26 pulgadas, su formato es vertical y es la más grande de cualquier teléfono plegable vertical disponible en el mercado, lo cual permite que la pantalla externa muestre hasta seis notificaciones simultáneamente.

También puedes responder mensajes rápidamente en las principales apps de mensajería, cambiar la configuración, grabar mensajes de voz y contestar llamadas, todo sin tener que abrir el teléfono. Esto te ayuda a retomar el control de tu balance digital.

La pantalla externa de Find N2 Flip también es hogar de una de las cinco mascotas interactivas (ave, gato, perro, hámster o conejo). Además, se puede usar un GIF como fondo de pantalla o añadir BITMOJI a la pantalla siempre activa (Always On Display). Adicionalmente, muestra información útil y práctica como clima, fecha, estado de la batería y notificaciones.

Find N2 Flip mantiene un diseño sencillo gracias a que su marco es de aluminio pulido, la cubierta de vidrio resiste huellas digitales y cuenta con un exclusivo diseño ondulado en la bisagra. Está disponible en dos colores: Lila Cósmico y Negro Astral.

Find N2 Flip pesa solo 191 gramos y mide 7.45 mm al abrirse. Además, es delgado y ligero, cuenta con un microarco y cubierta trasera de vidrio curvado por lo que se siente como una extensión de tu mano, ya sea abierto o cerrado.

Su inmensa pantalla E6 AMOLED de 6.8 pulgadas tiene una relación de aspecto cinemática de 21:9 y una suave tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Su tecnología antireflejante de 1600 nits de brillo crea una excelente experiencia de visibilidad en cualquier ambiente.





La mejor cámara en un teléfono plegable





La cámara principal de Find N2 Flip de 50 MP tiene un gran sensor Sony IMX890 con apertura de f/1.8, por lo que es excelente para capturar imágenes increíbles.

Find N2 Flip tiene la pantalla más grande de cualquier teléfono plegable y la visualización previa más clara disponible. Por si fuera poco, cuenta con vista previa dual para que los sujetos de la foto vean cómo saldrán.

La relación de aspecto 17:9 de la pantalla externa de Find N2 Flip tiene la misma orientación vertical que el sensor de la cámara del teléfono para que no se corte ninguna parte fundamental y los detalles se conserven perfectamente.

El modo FlexForm es posible gracias a la nueva generación de la bisagra Flexion Hinge. Este modo hace que Find N2 Flip mantenga su posición entre 45°y 110°para capturar ángulos dinámicos y videos evocativos con lapsos de tiempo en resolución 4K.

El modo FlexForm también convierte el teléfono plegable en una cámara manos libres. Solo pliégalo parcialmente, colócalo sobre una superficie y toma la foto con un gesto, es perfecto para fotos grupales. También puedes aprovechar el poder de la cámara para selfies de 32 MP con el sensor Sony IMX709, enfoque automático y lente ultra gran angular. Realiza videollamadas de alta calidad con manos libres con el modo FlexForm, este modo también cuenta con optimizaciones para apps como WhatsApp y Zoom.

El sistema de cámaras de Find N2 Flip fue codesarrollado con el legendario fabricante de cámaras Hasselblad para capturar colores de grado profesional. Además, su modo XPAN congela el tiempo en un marco cinematográfico y cuenta con modo profesional.

MariSilicon X, la NPU de Find N2 Flip desarrollada por OPPO, mejora la captura de videos nocturnos con imágenes ultraclaras en 4K, incluso en entornos con poca iluminación. También puedes plegar parcialmente el teléfono para sostenerlo como una cámara retro y tener un agarre más firme.

Pliegue del OPPO Find N2 Flip.





Supera la prueba de los 400,000 pliegues





Una parte fundamental de que Find N2 Flip sea un smartphone increíble es la nueva generación de la bisagra Flexion Hinge, la cual trabaja en armonía con la pantalla principal para crear una pantalla plegable resistente con un pliegue sutil.

El diseño de la bisagra miniaturizada cuenta con menos partes que la bisagra Flexion Hinge original, esto crea un diseño más compacto que deja más espacio para una pantalla externa más grande y una batería de larga duración con soporte para carga rápida. Con esto, OPPO alcanzó un nuevo estándar en estabilidad mecánica.

Al igual que en la versión anterior, Find N2 Flip no deja una brecha al cerrarse. OPPO también contactó a TÜV Rheinland para probar de forma independiente la durabilidad del Find N2 Flip. El teléfono está certificado para soportar más de 400,000 pliegues a una temperatura ambiente estándar, lo que equivale a abrir y cerrar el teléfono alrededor de 100 veces al día por más de 10 años. También se comprobó que soporta más de 100,000 pliegues a una temperatura de 50° C, con 95% de humedad y a -20° C.

OPPO también creó la nueva generación de la bisagra Flexion Hinge para que la pantalla se abra y cierre con el ángulo más suave posible. Esto se consigue mediante un pliegue con forma de gota de agua que es menos profundo y estrecho que el de otros teléfonos plegables. Además de ser increíblemente sutil a la vista, el pliegue también es casi imperceptible al tacto para ofrecer una experiencia premium completa.

OPPO Find N2 Flip





El teléfono plegable con la carga más rápida y duradera





Find N2 Flip posee una gran batería de 4,300 mAh en un cuerpo compacto gracias a los constantes esfuerzos de rediseño. Esto lo vuelve el teléfono plegable con la batería más grande del mercado.

OPPO también trabajó de cerca con MediaTek para crear una versión optimizada de su procesador flagship Dimensity 9000+ para Find N2 Flip. Estos esfuerzos y optimizaciones te brindan más de una hora de videollamadas, dos horas más de redes sociales y cinco horas extra de reproducción de música. De acuerdo con nuestras pruebas, Find N2 Flip es el primer teléfono plegable que ofrece un día entero de uso con una sola carga, lo cual es fundamental para la popularización de toda la categoría.

OPPO también incluyó la carga más rápida que se ha visto en cualquier teléfono plegable en el Find N2 Flip: 44W SUPERVOOC, que carga el 50% de la batería en tan solo 23 minutos y 100% en menos de una hora.





