La temporada de frío ha impactado con fuerza en muchas zonas del país; decenas de personas optan por escaparse un fin de semana con amigos y familia en búsqueda de un destino cálido o de una aventura con su vehículo propio.

Si tienes entre tus planes emprender un road trip en estos días, según Humberto Almeyda, Director de posventa de Nissan Perú, existen ciertas consideraciones a tener en cuenta para poder ir de viaje sin inconvenientes:

Nissan auto

El clima

Las lloviznas son cada vez más frecuentes dentro y fuera de la capital y conducir sobre vías húmedas implica un riesgo para los viajeros que suelen manejar desde temprano para llegar a su destino. Éstas podrían suelen generar la pérdida de visibilidad, lo que desencadena la posibilidad alta de tener un accidente.

En ese contexto, es importante la inspección de neumáticos antes de un viaje largo por carretera, dado que los neumáticos con una cocada intacta ayudan a que exista un mejor agarre y/o soporte en la superficie en la que se desplaza. Asimismo, el correcto funcionamiento de las luces y los limpiaparabrisas, como la plumilla, deben ser factores a considerar antes de salir de casa.

Para ello, tener un mantenimiento al día es lo adecuado. Se debe recordar que según el kilometraje del vehículo este debe ser llevado al servicio de posventa de su casa matriz para ser revisado y optimizado en todos los aspectos posibles. En el caso de Nissan, todas las unidades vendidas MY23 tendrán incluidos los dos primeros mantenimientos preventivos, 5,000 Km o 6 meses, y 10,000 Km o 12 meses (en ambos casos, lo que ocurra primero), con una tolerancia de 2,500 Km adicionales o 2 mes adicionales (lo que ocurra primero) para llevar la unidad a realizar cada uno de los mantenimientos. El tiempo será contabilizado a partir de la fecha de entrega de la unidad al cliente.

Reservar un tiempo para paradas inesperadas

Cuando salimos de viaje solemos armar un itinerario: hora de llegada, hora de partida, tour, almuerzos, etc. Sin embargo, siempre se debe tomar en cuenta que existen ciertos factores que implican una demora en el trayecto: la lluvia, el brillo solar, la nieve y el granizo deben mantener al conductor en estado de alerta, ya que son factores que suelen provocar accidentes de tránsito, y por ello, se debe tomar en cuenta ciertas recomendaciones como: bajar la velocidad, encender las luces si estás en carretera o vía rápida, usar las luces intermitentes en zona de neblina, no sobrepasar a ningún otro vehículo en zona de curvas y aunque suene repetitivo, no distraerse con el celular mientras manejas.

Llevar repuestos y botiquín para emergencia.

Tener a la mano un botiquín con los implementos médicos necesarios para cualquier emergencia es básico a la hora de iniciar un viaje. Así como también, llevar repuestos para el vehículo en el que lo haremos es esencial: un neumático extra, llave de ruedas, el seguro de neumáticos, inflador, agua para el radiador y una caja con herramientas son algunos de los infaltables en la cajuela de un vehículo para tener una ruta segura.

En este sentido, la tecnología de Nissan es un plus a la hora de viajar. Su sistema de alerta de seguridad que avisa cuando tienes una llanta con baja presión o pinchada es una ventaja a la hora de conducir por la carretera. Asimismo, en el caso del Kicks y Xtrail, su amplia maletera permite albergar todo el equipaje y las piezas de repuestos con total tranquilidad.

Una playlist preparada para el viaje

La mejor manera de tener una atmósfera relajada en medio de un road trip es contar con la música adecuada; prepara un playlist con antelación o si eres de las personas que le gustan los podcasts, te recomendamos Nissan On Air, en el que encontrarás Investigación de mercado, Tendencias, Innovación y Planning en Brand Marketing.

Recuerda que el encargado debe ser cualquier pasajero del vehículo menos el conductor, pues manejar con el teléfono en la mano no solo es una imprudencia, sino que puede conllevar a un choque o un fatal accidente.

Cabe resaltar que, para disfrutar mejor de la música, contar un vehículo que brinde un buen equipo de sonido es indispensable para tener una escapada de fin de semana espectacular. Por ello, el Nissan Kicks, es la opción excepcional para todos esos jóvenes aventureros que quieren salir de la rutina, cuenta con parlantes en el vehículo que permite que tener un sonido envolvente, dándoles una experiencia musical totalmente diferente a los pasajeros.

Adicionalmente, ten en cuenta que es probable que pasen por zonas sin cobertura, en estos casos, descarga tu lista de reproducción, te ahorra los silencios incómodos.

Recuerda que depende de cada marca y modelo tener diferentes opciones de equipamiento de vehículo. En este caso, por ejemplo, la marca japonesa lleva la pauta respecto a tecnología y seguridad gracias a Nissan Intelligent Mobility, un conjunto de tecnologías que buscan transformar la manera en la que los vehículos son conducidos, impulsados e integrados a la sociedad de una manera más eficiente y segura.

VIDEO RECOMENDADO

Dirigentes indígenas se retiraron de mesa de diálogo con Aníbal Torres en protesta Un grupo de representantes de la comunidad indígena Kanuja se retiraron durante la instalación de la mesa de desarrollo en el Vraem, dejando a Aníbal Torres y ministros en la mesa en signo de protesta. Conversamos con el analista político Gonzalo Zegarra, sobre los desaciertos en el gobierno de Pedro Castillo. Además, los Obispos del Perú, mediante un comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, indicaron que la actual ausencia de liderazgo resulta preocupante y exigieron que se dé una “solución inmediata” a la actual crisis. También juez dictó comparecencia con restricciones contra Karelim López por caso Puente Tarata