A cinco días del aniversario del exitoso aterrizaje del explorador ‘Curiosity’ en Marte, la NASA publicó en su cuenta de Twitter unas imágenes de las nubes nevadas hechas de cristales de hielo.

Las imágenes de estas nubes que surcan el cielo del planeta rojo fueron captadas hace un mes por el robot explorador, y constituyen las más claras tomadas hasta el momento, informa RT.





Ever seen clouds on Mars? MarsCuriosity has! Here's the best view yet of these ☁️likely made of ice-water crystals https://t.co/lXR0FijqEj pic.twitter.com/7xuLgruwdn

— NASA ( NASA) 10 de agosto de 2017

"Es probable que las nubes estén compuestas de cristales de hielo de agua que se condensan en granos de polvo en el frío de la atmósfera", refirió John Moores, miembro del equipo del Curiosity de la Universidad de York en Toronto.

La cámara de navegación del robot, denominada Navcam, captó estas imágenes en el día marciano 1,758, equivalente al 17 de julio de 2017. El robot ha captado nuevas imágenes pero al mediodía, pero no ha logrado captar nubes.