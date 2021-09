Tal como se anunció algunas semanas atrás, los nuevos motorola edge 20 pro y motorola edge 20 lite ya se pueden conseguir en Perú.

Innovadores, ágiles, adaptables son solo algunas de las 5 cualidades imperdibles que hacen atractivo a los nuevos equipos smartphones.

1) Cuenta tu historia como nunca: nuevas cámaras

Los dos nuevos dispositivos de esta familia cuentan con cámaras principales de 108MP para una calidad excepcional. Con formato óptico de 1/1,5″, la cámara utiliza lo que se llama “tecnología Ultra Pixel”: se combinan cada nueve píxeles en un gran ultrapíxel, lo que mejora nueve veces más la sensibilidad a la luz para optimizar el rendimiento en entornos con poca luz. También, ofrece una resolución completa para un nivel de detalle impresionante en las fotografías a la luz del día.

Los nuevos motorola edge también cuentan con una cámara híbrida, que combina ultra gran angular con visión macro integrada, para capturar 4 veces más de la escena en el encuadre. Por su parte, con la tecnología macro será posible acercarse cinco veces más al sujeto para primeros planos extremos, tan cerca como a 3cm.

Pero eso no es todo: el nuevo motorola edge 20 pro presenta una nueva función: Super Slow motion. Con ella es posible capturar 960 fotogramas por segundo en la grabación de vídeos, lo que permite reducir la velocidad de la acción y ver los detalles que los ojos pierden a velocidad normal. La cámara super lenta es 4 veces más lenta que la cámara de los teléfonos Motorola anteriores y 16 veces más lenta que la grabación de vídeo normal.

Finalmente, el motorola edge 20 pro también ofrece la primera cámara telescópica dedicada del portafolio de Motorola, lo que significa que la lente fue diseñada para enfocar perfectamente las cosas más lejanas sin reducir la calidad. Este sensor cuenta con el primer objetivo zoom de tipo periscopio de Motorola, una característica poco común para esta clase de smartphones, que dobla la luz entrante 90 grados y ofrece hasta 50X de Super Zoom híbrido con mejor claridad.

2) Disfruta de pantallas y diseños increíbles

Ambos equipos cuentan con una pantalla OLED de 6.7′' con HDR10+. Para asegurarse de que las pantallas se ajustan al diseño super fluido de los dispositivos, el motorola edge 20 lite ofrece una frecuencia de actualización de 90Hz, mientras que el motorola edge 20 pro ofrece la mayor frecuencia de actualización disponible en el portafolio: 144Hz.

La frecuencia de actualización de todos los dispositivos es adaptable, lo que significa que cambia automáticamente en función de lo que el usuario esté consumiendo. Con contenidos dinámicos y de alta velocidad, como juegos o vídeos repletos de acción, una frecuencia de actualización de 144Hz mejora drásticamente la experiencia, ya que es un 140% más rápida que el estándar del sector de 60Hz hace apenas unos años. El resultado es una visualización muy fluida, para que puedan ver cada detalle del juego, tal y como lo diseñaron los creadores.

3) Haz el doble de cosas con la plataforma Ready For

Esta plataforma de Motorola habla de cuán transformadora puede ser la tecnología cuando se amplifica al máximo el potencial de los smartphones, ofreciendo infinitas oportunidades para que pensemos fuera de la caja de una experiencia tradicional.

Con Ready For, es posible jugar los videojuegos del teléfono en la pantalla grande para un gran impulso de adrenalina. O sentir que estamos en la habitación durante las videollamadas. Además de eso, será posible usar las aplicaciones móviles en una pantalla de escritorio, lo que brinda más espacio para trabajar y jugar. Con la nueva familia motorola edge, Motorola presentó dos nuevas opciones de esta plataforma: Ready For Wireless (disponible en motorola edge 20 pro), que ofrece todos los beneficios de una experiencia móvil ampliada de manera inalámbrica, y Ready for PC 1 (disponible en ambos dispositivos), que permitirá obtener lo mejor de ambos mundos al tener todas las aplicaciones de escritorio y móviles en un solo lugar. Sin mencionar que también se podrá copiar archivos desde el teléfono y pegarlos en la PC.

Además, con Ready For PC y el motorola edge 20 Pro, cuando el smartphone esté conectado a la computadora, podrás utilizar el avanzado sistema de cámaras del teléfono para tus videollamadas o generar contenido.

4) Con estos smartphones: No te detengas

Con los nuevos dispositivos será posible conectarse con velocidades super rápidas mientras se desplazan sin necesidad de recargar el teléfono. Las baterías ofrecen días de potencia con una sola carga 2 , además ambos equipos incluyen un cargador TurboPower 30W dentro de la caja, ofreciendo horas de batería en tan solo minutos de carga 2 .

5) Lleva el rendimiento a otro nivel

Con motorola edge 20 lite, se podrá disfrutar de un desempeño rápido y mucho espacio gracias al procesador MediaTek Dimensity 720, compatible con redes 5G 3 . Con la memoria de 6 GB de nueva generación y los 128 GB de almacenamiento interno, las aplicaciones y la información están siempre disponibles en segundo plano para ofrecer un desempeño superior.

Por su parte, el motorola edge 20 pro cuenta con un desempeño ultra potente con procesador Qualcomm® Snapdragon™ 870, que ofrece velocidad Wi-Fi 6, 12GB RAM, 256 GB de memoria interna y conexión 5G 3.

