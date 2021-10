Algo en común en las teorías de conspiración de parte de negacionistas de la COVID-19 y los antivacunas es el grafeno, el cual es, supuestamente, introducido en los humanos mediante las vacunas contra el coronavirus para “modular” su conducta.

Incluso han colocado a este nanomaterial en hisopos o pipas de girasol, dando pruebas (en su mayoría fallidas) de las consecuencias de este material en el cuerpo humano.

Según un análisis de AFP de las publicaciones con desinformación entorno a este material descubierto en 2004, podemos encontrar más teorías descabelladas.

Las vacunas con grafeno

Según algunos antivacunas, las personas que fueron inoculadas responsabilizan a este material por supuestamente magnetizar sus cuerpos, como señaló en redes sociales mucha gente, incluso un diputado uruguayo, César Vega, las replicó en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo.

Expertos ya descartaron estas versiones, indicando que el grafeno no es soluble y no tiene propiedades magnéticas naturales, por lo cual no podría causar imantación. Asimismo, la OMS aseguró que ninguna vacuna presenta este material en sus componentes.

Grafeno en hisopados

Otra teoría muy defendida en redes sociales es la utilización de grafeno para los hisopados de las pruebas PCR para detectar la COVID-19, sin embargo, esto se descartó ya por expertos, pues estos utensilios médicos se fabrican con polímeros convencionales, como el poliéster.

Las vacunas y pruebas para descartar el coronavirus estarían plagadas de grafeno, según teorías conspirativas. (Foto: GEC)

Tecnología 5G

Según teorías conspirativas, las vacunas contra el coronavirus presentan grafeno con el objetivo de controlar la mente y afectar el cuerpo humano, pues, con ayuda del 5G, se enviarían frecuencias al grafeno inoculado.

Así explican que lo acaecido en el mundo desde marzo de 2020 es una “plandemia”, término utilizado en redes para afirmar que la pandemia de la COVID-19 fue planeada por las élites gobernantes.

Los expertos aseguran que, si bien la tecnología 5G puede ser ayudada por el grafeno, este no tiene ninguna relación con el coronavirus.

La radiofrecuencia

Otra teoría en redes señala que este grafeno puede “manipulart emediante radiofrecuencia”, con el objetivo de “modular” las emociones humanas y poner una especia de GPS en las personas.

Las pipas de girasol con grafeno

Es tanta la fijación con este material, que aparece hasta en los paquetes de pipas de girasol, pues supuestamente estos mantienen su frescura debido al magnetismo generado por el grafeno.

El fabricante, con sede en Sevilla, negó a la AFP echar grafeno a las pipas y aclara que el sobre “incriminatorio” no produce daños a la salud ni al medioambiente.

Según la autoridad española de seguridad alimenticia, SESAL, esos absorbentes de oxígeno impiden el deterioro de los alimentos y se emplean desde hace lustros. El material utilizado no es grafeno, sino polvo de hierro, razón por la cual el paquete se imanta.