Con el fin de expandir en el segmento B2B y incrementar el potencial de la clientela corporativa; Lenovo, junto a la compañía Motorola, está orgulloso de anuncia a la venta el nuevo Thinkphone, un smartphone que complementará al Thinkpad, que ya cumplirá 30 años en el mercado. Hoy día se presentó ante una conferencia de prensa el nuevo producto.

El gran enfoque que han querido mostrar tanto Motorola y Lenovo en la fabricación de este smartphone es la seguridad, dado que es gran preocupación reciente en varias empresas. Este nuevo programa viene con un potente conjunto de especificaciones premium combinadas y se integra perfectamente con los dispositivos ThinkPad, como la última ThinkPad X1 Carbon Gen 11, que también incorpora varias mejoras de seguridad, como actualización constante de datos y detección de malware en el sistema.

Con ThinkPhone, los clientes tendrán un soporte que ofrece una protección transparente y una capacidad de gestión completa respaldada por ThinkShield. ThinkShield es una plataforma de seguridad superior, que comprende políticas de seguridad fundamentales subyacentes, características, hardware especializado, software y procesos que garantizan la seguridad de todo el dispositivo. Además contendrá consigo varias aplicaciones de seguridad como lo es Moto Secure, que siendo un hub vigilaría todos aquellos programas relacionados con la seguridad (como contraseñas, reconocimiento facial, etc).

El teléfono está creado con una fibra de aramida ligera que es más resistente que el acero, pudiendo resistir tanto caídas fuertes como el polvo o la inmersión en el agua; debido en parte por estar cubierto por un marco de aluminio de grado aeronáutico y Gorilla Glass Victus. Cuenta además con la certificación IP68.

El Thinkphone funciona con la conectividad Think 2 Think, un programa que permite a los usuarios empresariales integrar los dispositivos en común entre ThinkPhone y ThinkPad. Los usuarios también tendrán la posibilidad de conectarse a una pantalla grande para observar las aplicaciones del teléfono a mayor profundidad. Las experiencias de Think 2 Think incluyen:

Instant Connect : El teléfono y la PC descubren sin problemas cuando están cerca y se conectan a través de WiFi.

: El teléfono y la PC descubren sin problemas cuando están cerca y se conectan a través de WiFi. Portapapeles unificado: Permite transferir sin problemas texto copiado o fotos recientes, documentos escaneados y videos entre dispositivos pegándolos en cualquier aplicación del dispositivo de destino.

Permite transferir sin problemas texto copiado o fotos recientes, documentos escaneados y videos entre dispositivos pegándolos en cualquier aplicación del dispositivo de destino. Notificaciones unificadas : Las notificaciones del teléfono aparecen instantáneamente en el Centro de Actividades de Windows. Al hacer clic en una notificación, se inicia automáticamente la aplicación del teléfono correspondiente en la pantalla de la PC.

: Las notificaciones del teléfono aparecen instantáneamente en el Centro de Actividades de Windows. Al hacer clic en una notificación, se inicia automáticamente la aplicación del teléfono correspondiente en la pantalla de la PC. Selección de archivos : Es posible arrastrar y soltar fácilmente archivos entre ThinkPhone y PC.

: Es posible arrastrar y soltar fácilmente archivos entre ThinkPhone y PC. Streaming de aplicaciones : Permite abrir cualquier aplicación de Android directamente en una PC.

: Permite abrir cualquier aplicación de Android directamente en una PC. Cámara web avanzada : Aprovecha las potentes cámaras ThinkPhone y las capacidades de IA, usándolas como cámara web para las videollamadas.

: Aprovecha las potentes cámaras ThinkPhone y las capacidades de IA, usándolas como cámara web para las videollamadas. Hotspot instantáneo: Es posible conectarse a Internet con un solo clic, directamente desde la PC para aprovechar la conectividad 5G del ThinkPhone.

También carga consigo una batería que puede llegar a carga a la misma Thinkpad, y al comprarlo está guardado en una caja de papel reciclable, pensando en la sustentabilidad.

Precio y disponibilidad

El Lenovo Thinkphone by Motorola ya está disponible a la venta a un precio de S/3.999 a través de los mayoristas y la tienda en línea Lenovo.

