"El iPhone 8 Plus, tan grande, y a veces, tan soso", dice César Salza en una publicación en el portal de tecnología CNET. El reciente producto de Apple no ha sido bien recibido por la crítica y espera corregirlo con la entrega del iPhone X.

Salza asegura que el nuevo iPhone 8 Plus es idéntico al iPhone 7 Plus en su exterior. Se remplazó el Aluminio 7000 ultrarresistente por la fibra de vidrio. Esta carcasa puede durar hasta 15 días sin ralladuras sin funda.

También opinó sobre el tamaño del iPhone 8 Plus. La pantalla de este teléfono móvil mide 5.5 pulgadas y tiene unos bordes que no van del agrado del periodista.

"Sí, es aburrido que se parezca tanto a tu iPhone 6 o 7, o al 7 Plus", manifiesta Salza. Pero resalta la implementación del chip A11 Bionic que agiliza los procesos del teléfono: todas las aplicaciones se pueden abrir más rápido que en la otras entregas.

"Por ejemplo, no tardo nada en abrir Instagram y pasarme al modo Stories, y muy poco en activar la cámara", confirma.

Apple ya planea lanzar el siguiente modelo de sus populares celulares. El iPhone X llega en noviembre. (Getty Images)

También analizó la batería, por lo que muchos de los usuarios sufren. "En el caso del iPhone 8 Plus, la batería con una carga completa desde las 8 a.m. me duró hasta las 7 a.m. de la mañana siguiente en la mayoría de los casos", recalcó y añadió que utilizó varias aplicaciones durante ese periodo de tiempo.



Por último, señaló que "hacer una foto con modo Retrato puede ser frustrante", porque demora en activarse. El iPhone 8 Plus tiene un sensor dual de 12 megapixeles y se debe estar a 2.5 metros del objeto para realizar la fotografía en modo Retrato.