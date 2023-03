Los Cyber Days para la mayoría de personas representan la opción perfecta para renovar o comprar artículos tecnológicos destinados al hogar o al trabajo, debido a los grandes descuentos que ofrecen distintas marcas. Por ello, HP anuncia de manera oficial su participación en el evento brindando grandes ofertas en dispositivos como laptops, impresoras o audífonos que estarán disponibles desde el 27 al 31 de marzo de 2023 en HP Online Store. Por ello, la marca recomienda algunos de los siguientes productos:

Con respecto a impresoras: para aquellos que les gusta imprimir de manera confiable obteniendo ahorros sorprendentes está Smart Tank 580, la cual tiene una capacidad de impresión de hasta 12,000 páginas en negro o 6,000 páginas a color. También, los emprendedores buscan la mejor alternativa para potenciar sus negocios. En ese sentido, está la serie 700 de Smart Tank: HP Smart Tank 720, HP Smart Tank 750 y HP Smart Tank 790 brindan distintos beneficios como imprimir hasta 12,000 páginas en negro o hasta 8,000 a color, impresión automática de varias páginas a doble cara, manejo del equipo sencillo y rápido, entre otros. Las impresoras se encuentran con grandes descuentos de 22%, 20%, 15% y 14%, respectivamente.

En el apartado de cómputo: en la actualidad, los estudiantes buscan un equipo que sea versátil, liviano con un diseño moderno y que sea capaz de ofrecer la mejor experiencia de uso. Por esta razón, la línea Pavilion de HP brinda laptops equipadas con las últimas tendencias del mercado como, por ejemplo, la HP Pavilion 15-eh1509la de 15.6″ con procesador AMD Ryzen 5 y memoria RAM de 8 GB DDR4 o la HP Pavilion 14-dv2006la de 14″ con procesador Intel Core i5 de 12.ª generación y memoria RAM de 8 GB DDR4. Las dos laptops mencionadas se encuentran con descuentos de 41% y 24%.

De igual forma, otra alternativa a considerar es la HP Pavilion 15-eg0500la de 15.6″ con procesador Intel Core i5 de 11.ª generación, memoria RAM de 8 GB DDR4, unidad de estado sólido de 256 GB, entre otras especificaciones. Por otro lado, para aquellas personas que desean una pantalla más grande y les gusta trabajar desde el hogar, All in One 24-cb0008la de 24″ es una buena alternativa ya que cuenta con procesador AMD Ryzen 3, memoria RAM de 8 GB y unidad de estado sólido de 256 GB. Los equipos se encuentran con un gran descuento de 28% y 42%.

HP Pavilion 15-eh1509la

Más potencia y mayor definición : para los usuarios que necesitan más potencia con la finalidad de realizar multitasking y utilizar programas más exigentes está la laptop HP ProBook 450 G9 de 15.6″ con procesador Intel Core i7 de 12.ª generación y memoria RAM de 16 GB DDR4. De igual manera, para las personas que buscan la mejor pantalla y realizar tareas de forma creativa está la HP EliteBook x360 1040 G9 de 14″ con procesador Intel Core i7 de 12.ª generación y pantalla táctil (IPS, antirreflectante y 400 nits) o la HP Elite Dragonfly G3 de 13.5″ con procesador Intel Core i7 de 12.ª generación y pantalla táctil (IPS, BrightView y 1,000 nits). Las tres laptops están con un descuento de 20%, 11% y 9% en la tienda oficial de la marca.

Complementa la experiencia sonora : los audífonos son uno de los accesorios más importantes al realizar conferencias, escuchar música o editar audios. Por esta razón, los HyperX Cloud Stinger son ideales debido al diseño, peso, control intuitivo del volumen, audio inmersivo, espuma viscoelástica, micrófono con cancelación de ruido y función giratoria para silenciar, entre otras especificaciones. Los audífonos se encuentran con descuento de 59%.

HP Elitebook x360 1040 GP

Finalmente, diversos productos se pueden adquirir a través de la HP Online Store hasta en 12 cuotas sin interés con Diners Club, BBVA y BCP; además de gozar del envío gratuito por cualquier compra.