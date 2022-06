Para simplificar la vida de los consumidores y brindarles servicios optimizados, Motorola lanza una nueva plataforma de comunicación, servicios y contenidos para sus consumidores: la plataforma Hello You. Esta tiene como objetivo fortalecer el compromiso de los usuarios con la marca, mediante una plataforma integral con funciones y servicios diseñados para ofrecer una experiencia única, intuitiva e innovadora.

“Hello You nació a partir de la participación y los comentarios de usuarios reales del programa Beta, que involucró a consumidores a través de encuestas y entrevistas. Al año de ser lanzado Hello You alcanzaron 10 millones de usuarios activos, donde el 85% de los usuarios se mostró con buen nivel de satisfacción a la plataforma en la encuesta realizada por Motorola”, explicó Luz Elena Muñoz, Gerente Senior de Mercadeo de Motorola Colombia, Chile, Perú, Caribe & América Central.

En la sección principal de Hello You, el usuario podrá encontrar accesos a diferentes herramientas sobre su smartphone y controlar lo siguiente:

Experiencias Moto: Configurar los diferentes gestos y funcionalidades, como personalizar pantalla y configuración de notificaciones.

Configurar los diferentes gestos y funcionalidades, como personalizar pantalla y configuración de notificaciones. Mi dispositivo : Acceder a la configuración general del dispositivo, administrar sus funciones y ver toda la información sobre su smartphone, como datos de almacenamiento y limpiar espacio, en caso de que lo desee.

Acceder a la configuración general del dispositivo, administrar sus funciones y ver toda la información sobre su smartphone, como datos de almacenamiento y limpiar espacio, en caso de que lo desee. Bienestar Digital: Obtener información sobre qué tanto tiempo el usuario pasa conectado y administrar el tiempo, mejorar hábitos y conseguir un mejor #PhoneLifeBalance.

Obtener información sobre qué tanto tiempo el usuario pasa conectado y administrar el tiempo, mejorar hábitos y conseguir un mejor Acceso directo a promociones: Ingresar directamente a la página oficial de Motorola Perú y poder tener acceso a ofertas exclusivas.

Ingresar directamente a la página oficial de Motorola Perú y poder tener acceso a ofertas exclusivas. Prueba de Hardware: Utilizando la función se puede realizar una prueba de hardware para verificar el correcto funcionamiento de los componentes de hardware, tales como resolución de pantalla, pantalla táctil, conectividad, flash, botones, micrófono y altavoces, entre otros.

Utilizando la función se puede realizar una prueba de hardware para verificar el correcto funcionamiento de los componentes de hardware, tales como resolución de pantalla, pantalla táctil, conectividad, flash, botones, micrófono y altavoces, entre otros. Consejos de uso: Acceder a tips y trucos de uso de tu smartphone Motorola en el blog de Hellomoto Perú.

Acceder a tips y trucos de uso de tu smartphone Motorola en el blog de Hellomoto Perú. Noticias y Novedades: Algunos socios seleccionados proporcionarán contenidos relevantes y confiables como noticias, entretenimiento, contenido en vivo y juegos. Utilizando herramientas de Inteligencia Artificial y aprendizaje automático, Hello You personaliza estos contenidos según las preferencias de cada usuario y así mantenerse siempre actualizado.

“El consumidor está en el centro de todas nuestras decisiones. Por ello decidimos unificar los servicios, canales de comunicación y el contenido seleccionado para nuestros usuarios de manera inédita”, comentó Luz Elena Muñoz. Con Hello You se tendrá a la mano todo lo que se necesita para aprovechar el celular al máximo y disfrutando lo que Motorola creó pensando en el usuario. Para más información consulta www.hellomoto.pe

Disponibilidad

Hello You ya está disponible en smartphones de la familia motorola edge, incluyendo el reciente lanzamiento motorola edge 30 pro; la familia moto g, incluyendo los últimos lanzamientos: moto g22, moto g31, moto g52, moto g71 5G y moto g200 5G y la familia moto e, como el moto e30. Motorola ampliará paulatinamente la disponibilidad de la plataforma en otros smartphones de su portafolio.

