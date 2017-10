Guerrero y su explicación del por qué remató directo en el gol del empate ante Colombia

Paolo Guerrero tuvo una destacada actuación otorgándonos el gol del empate ante Colombia por las Eliminatorias Rusia 2018.

En el segundo tiempo, el popular 'Depredador' anotó de tiro libre y la fortuna lo acompañó. ¿Por qué? El juez del partido había ordenado disparo indirecto, pero el futbolista cobró directo al arco. Como el arquero colombiano David Ospina la tocó, el punto se dio a favor de Perú.

En conferencia de prensa, Guerrero explicó que nunca escuchó al árbitro brasileño y tampoco a su compañero Christian Cueva, quien le advirtió que era tiro libre indirecto.

"No escuché al árbitro. No escuché nada. Yo le voy a pegar al arco, le dije a Christian. Tenía pensado eso porque ya le vengo pegando a los tiros libres en mi club. Solo estaba enfocado en eso. Quizá por eso no escuché. Cueva me dijo que era indirecto, pero no escuché. Y gracia a Dios la tocó Ospina", destacó.

Así, el capitán de la selección blanquirroja consiguió su sexto gol en estas Eliminatorias y es considerado el máximo goleador de la selección.