Google Traductor (o Google Translate ) es la herramienta indicada a la que todo el mundo acude al momento de hacer una traducción. Este programa cuenta con una de las tecnologías de identificación y traducción a otros idiomas más completas del mundo. Miles de usuarios la utilizan a diario, pero muy pocos conocen todo el potencial que puede llegar a tener.

Con este, se pueden hacer muchísimas cosas, pero normalmente los usuarios solo recurren al programa cuando quieren salir de un apuro al conocer el significado de una palabra o frase. Por ello, en este artículo exploraremos algunos de los mejores trucos para Google Traductor :

1. Traducir documentos enteros

Imagínate que descargas un documento para leer y está en otro idioma. Quieres pasarlo por el traductor de Google, pero te demoraría mucho copiar y pegar por párrafos este documento. Tranquilo, el mismo traductor tiene la solución.

Mucha gente no sabe que Google Traductor tiene una opción para subir archivos y que el traductor hará el trabajo duro a partir de allí. La página acepta archivos Word, PDF, PowerPoint o RTF.

2. Traducciones por voz

¿Alguna vez han querido saber cómo se traduce una frase, pero no sabes cómo escribirla? Esto sucede normalmente cuando te encuentras con alguien que no habla el mismo idioma que tú y no logras entenderlo.

En estos casos, lo único que tienes que hacer es, con la aplicación del celular de Google Traductor, activar el micrófono para que Google haga el trabajo por ti. ¡No te olvides de colocar el idioma correcto!

3. Traducción de una palabra específica

Si estás traduciendo algo en la web, no importa que tan largo sea, podrás seleccionar una palabra específica para conocer su significado, pronunciación, etc. El mismo Google abre una ventana hacia abajo con toda la información de esa palabra.

4. Traducir SMS

La aplicación para móviles de Google Traductor también tiene la función de traducir mensajes de texto. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el menú principal y escoger la opción “traducción de SMS”. Automáticamente verás tus mensajes de texto. Selecciona el que quieras y te dará la traducción completa del mensaje

5. Pronunciación de otro idioma

Google Traductor puede convertirse en tu mejor profesor de idiomas. La opción para escuchar una frase traducida te puede ayudar para practicar el idioma que quieras. No olvides colocar el idioma correcto con la frase del mismo idioma, sino saldrá una traducción rara que te costará entender.

6. Traducir una web

¿Alguna vez han intentado seguir el hilo de una historia, pero se encuentra alojado en una página de otro idioma? Tranquilo, el traductor de Google tiene la opción, si tienes la extensión en tu explorador, de traducir una página web que se encuentra en otro idioma.

7. Guardar traducciones

Si estás yendo a otro país, esta opción puede ser muy útil: guardar traducciones recientes para revisarlas más tarde. Tanto en la aplicación para móviles como en la web, esta opción la podrás activar colocando una estrella dorada debajo del término que tradujiste.

8. Panel táctil

¿Cansado de escribir o hablar? ¿Por qué no dibujas? Así es. Google Traductor también te permite activar la opción de “escritura táctil”. Con ella se abrirá un tablero para que puedas dibujar en este cualquier palabra que quieras. Cambia el idioma para que reconozca las letras o palabras que estás buscando.

9. Traducir imágenes

Con la aplicación móvil, podrás utilizar tu cámara para identificar palabras en la realidad y traducirlas en tiempo real. Recuerda configurar primero el idioma de entrada y de salida para ver la magia pasar frente a tus ojos.

10. Diccionario para el extranjero

Google Traductor tiene la opción, en su aplicación móvil, de descargar los idiomas que quieras para consultarlo como un diccionario de bolsillo. Así no tendrás que preocuparte de tener que buscar un lugar con Internet en otro país para tener un diccionario virtual.

11. Traducción en pantalla completa

El aplicativo móvil también tiene la opción de, una vez que realizó la traducción de una palabra o frase, ponerla en pantalla completa para visualizarla mejor. Para esto, tienes que tener activada la pantalla rotativa y voltear tu celular. Fácil, útil y práctico.

12. Modo conversación

Uno de los trucos más utilizados y divertidos es el modo conversación que puedes activar en tu dispositivo móvil favorito. Luego de pulsar el micrófono, definir el idioma de origen y destino, podrás hablar en tiempo real al traductor y este repetirá todo lo que tú dices en otro idioma.