Hace poco se celebró los premios Sony World Photography Awards 2023, en donde el fotógrafo alemán Boris Eldagsen ganó en la categoría Creatividad. Pero Eldagsen rechazó recibir el premio ya que la foto que envió al concurso, PSEUDOMNESIA: The Electricia, fue creada con inteligencia artificial.

Eldagsen explicó más a fondo de ello en un artículo, en donde detalla sobre la foto además: “un inquietante retrato en blanco y negro de dos mujeres de distintas generaciones, que recuerda el lenguaje visual de los retratos familiares de los años 40″.

Eldagsen usó sus conocimientos de fotografía para crear la foto, junto con los programas que ofrecía la inteligencia artificial, como la tecnología de inpainting y outpainting.

El fotógrafo envió la foto al concurso casi como un atrevimiento, para abrir una discusión sobre el uso adecuado de las IA en la arte, y qué tan lejos se podía llegar. Los jueces sabían de los orígenes de la imagen, pero pensaban que fue una colaboración más equitativa entre el artista y la inteligencia artificial.

Según sus palabras: “Me presenté de forma descarada, para saber si los concursos están preparados para que se presenten imágenes de IA. No lo están. Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos un debate abierto. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a participar a las imágenes de IA, o sería un error? Con mi rechazo al premio espero acelerar este debate.”

Sería la primera vez que el fotógrafo hubiera usado la inteligencia artificial para crear su arte. “Generé una compleja interacción de ingeniería rápida, inpainting y outpainting que aprovecha mis amplios conocimientos fotográficos para la obra.”, detalla.

Según un portavoz de World Photography Organisation para el medio Motherboard, “la categoría Creativa del concurso Abierto acoge diversos enfoques experimentales de la creación de imágenes, desde cianotipos y radiografías hasta prácticas digitales de vanguardia”. Tras ver las garantías que proporcionaba Boris, su candidatura cumplía los criterios de requisito para participar.

Al día de hoy, hay mucha controversia sobre el lugar de la inteligencia artificial en el mundo de las artes. Anteriormente, en un concurso de Arte en Colorado, Estados Unidos, una pieza fabricada con inteligencia artificial ganó el primer premio, lo que irritó a varios artistas; que sintieron su talento invalidado por esa acción.

