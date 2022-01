El interés por la nueva industria de los NFTs o los token no fungibles, que son bienes únicos que el propietario lo almacena como un certificado digital de propiedad en la red de blockchain, ha hecho que muchas grandes y reconocidas empresas empiecen a entrar en este universo, entre las que podemos encontrar a Nike, Adidas, L’Oreal, etc.

En nuestro pais, Finder.com encontró que un 9,9% de peruanos posee un NFT y, además, un 14,5% adicional de encuestados mencionó que está pensando adquirir uno, haciendo que el mercado de la adquisición de NFTs a alcanzar un 24,4%.

Comcorp, una agencia de marketing peruana, anuncia que su nueva unidad especializada en NFTs ha conseguido su primer cliente, Sati, una artista digital rusa en ascenso, la cual ha empezado a atraer la atención de diferentes mercados de NFT, haciendo que su arte tenga un valor comercial de casi 6 Ethereum, más de USD22K, en el último mes.

“El pasado mes de noviembre, notamos que muchos artistas del mundo de los NFT estaban luchando por tener una campaña de relaciones públicas completa, por lo cual se tomó la decisión de que Comcorp se introduzca dentro del Metaverso. Dos semanas después, Sati, una artista digital rusa, nos eligió para ser su agencia MKT. Estamos encantados de trabajar con ella, ya que es una artista digital increíble con una comunidad sólida y con un talento innato. Nos llena de emoción cada semana.” comenta Arturo Collahuazo, Director de Comcorp.

Sati es una artista autodidacta, cuyo trabajo se centra en traer su vida y opiniones al mundo digital para ser acuñadas en la red Ethereum. Su última colección gira en torno a retratar sujetos con cabezas de televisión.

¿Por qué? Aquí Sati lo explica en sus propias palabras: “¡Simplemente no me gusta dibujar caras! (Broma). Realmente no puedo dar una respuesta concreta a esta pregunta. De hecho, antes de crear una colección, pensé en una idea durante mucho tiempo. Llegué a elegir los televisores, especialmente los antiguos, por su estética retro. Además, me recuerdan mucho a mi infancia. Si hablamos del concepto de ‘cabezas de televisión’ , esta es solo una interpretación hilarante de cómo nos llegan a afectar los medios de comunicación (incluido Internet).

" La madre de las TVs entró a la comunidad de NFT a mediados de agosto de 2021, en un momento un poco complicado de su vida. Tan pronto como se unió, notó que a los usuarios sí le gustaba su material, que su arte era apreciado y apoyado, cambiando por completo no solo su situación financiera sino también la percepción que ella tenía sobre su propio trabajo.

“Mi vida ha cambiado en un mes. No solo gracias al dinero que recibí a través de mi arte, sino también gracias al amor y apoyo de la gente de esta comunidad “. Dijo Sati. Esta artista digital tiene muchas metas para el futuro. Uno de ellos es terminar su próxima colección de “TV Obsession” que saldrá la semana que viene.

Además, debido a que la comunidad de NFT la ha ayudado tanto, como una forma de devolver algo, por lo que espera poder abrir su propia galería de NFT en un futuro cercano para mostrar no solo su trabajo, sino también para ayudar a dar más exposición a nuevos artistas independientes.

VIDEO RECOMENDADO

Zoraida Ávalos le imputa al Presidente los delitos de colusión y tráfico de influencias, pero esta tarde se supo que la investigación queda suspendida. Conversamos con la penalista Romy Chang y el constitucionalista Christian Delgado. Ministro de Salud, Hernando Cevallos brinda conferencia sobre las medidas que se tomarán contra la tercera ola de COVID-19.