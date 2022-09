La transformación digital que han experimentado las organizaciones durante los últimos años ha traído cambios revolucionarios, logrando la aplicación de nuevas herramientas, softwares, plataformas y soluciones tecnológicas. Una de ellas es la Nube o, también llamada Cloud por su nombre en inglés, la cual se ha ido convirtiendo en una de las principales aliadas de las organizaciones para almacenar, gestionar, organizar y proteger su información.

Recientemente, se supo que el 66% de las organizaciones señalaron que su uso real de la Nube en el último año fue mayor que lo programado. Cada vez son más las organizaciones que deciden empezar a migrar a la Nube con el fin de mejorar sus operaciones y optimizar sus servicios.

Sin embargo, migrar a la Nube no se trata solamente de subir información a un servidor, migrar se trata de contar con una planeación estratégica basada en las necesidades y características individuales de cada organización. Solo de esta manera se podrá emprender el viaje de migración a la Nube de manera exitosa.

En ese sentido, Business IT, la empresa especialista en soluciones tecnológicas para empresas, comparte cuatro pasos para empezar a migrar a la Nube y tener éxito.

Analizar: este es el primer paso y consiste en entender a la organización y su situación actual. Es clave identificar las principales necesidades para ir determinando cuáles serían los entornos para migrar. No necesariamente debes empezar a migrar todo a la Nube, se puede dar de manera progresiva siempre y cuando se tenga en claro lo que se necesita y lo que se quiere lograr.

este es el primer paso y consiste en entender a la organización y su situación actual. Es clave identificar las principales necesidades para ir determinando cuáles serían los entornos para migrar. No necesariamente debes empezar a migrar todo a la Nube, se puede dar de manera progresiva siempre y cuando se tenga en claro lo que se necesita y lo que se quiere lograr. Planificar: en este punto, ya se cuenta con un análisis y se puede empezar a definir la estrategia. Es importante decidir qué se va a migrar y cómo se va a migrar. Además, se debe conocer el tipo de Nube más adecuado para cada empresa, según sus necesidades y características.

Migrar a la Nube se trata de contar con una planeación estratégica basada en las necesidades y características individuales de cada organización.

Migrar e iniciar operaciones : después de haber realizado un análisis profundo y de haber definido la estrategia, se puede empezar con la migración. Por otro lado, el proceso no termina cuando se ha migrado a la Nube, por el contrario, en esta parte se debe estar en constante monitoreo para determinar si este cambio está logrando los resultados esperados o no.

: después de haber realizado un análisis profundo y de haber definido la estrategia, se puede empezar con la migración. Por otro lado, el proceso no termina cuando se ha migrado a la Nube, por el contrario, en esta parte se debe estar en constante monitoreo para determinar si este cambio está logrando los resultados esperados o no. Mejorar: en esta etapa se busca seguir mejorando y optimizando los servicios, para ello, no solo se necesita de un monitoreo constante sino de la aplicación de nuevas estrategias. En ese sentido, Business IT cuenta con más de 12 certificaciones avanzadas y especialistas avalados por Microsoft, quienes están a la disposición de brindar sus conocimientos para seguir mejorando la migración a la Nube de la empresa.

En conclusión, es fundamental que este viaje de migración hacia la Nube se realice siguiendo una estrategia, solo así se podrá lograr el éxito de la organización.

“Es importante que las organizaciones entiendan que, aplicar tecnología requiere de un análisis profundo y de una estrategia bien pensada. La Nube es muy poderosa y puede ofrecer múltiples beneficios, pero si no se aplica de la manera adecuada, puede perjudicar a la organización. En Business IT contamos con más de 12 certificaciones avanzadas y más de 250 especialistas avalados por Microsoft enfocados en seguir impulsando la transformación digital de las empresas a través de la creación de soluciones tecnológicas que revolucionen el mercado peruano”, concluyó Pierre Tillit, gerente general de Business IT.