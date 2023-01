Aunque en principio se veía como una inversión asegurada, el acto de que el magnate Elon Musk comprase la red social de Twitter está empezando pagarle factura. En primer lugar, tiene que encontrar la forma de recuperar 13.000 millones de dólares que pidió como préstamo para hacer la ocmpra.

The Wall Street Journal señala que los asesores de Musk considerarían vender nuevas acciones de Twitter para obtener 3 mil millones de dólares. Si se consigue levantar capital, se usaría el dinero para pagar la porción no garantizada de la deuda. Sería un tipo de préstamo que no necesitaría de la colocación de activos como respaldo o colateral, pero trae consigo una tasa de interés más alta que de los créditos que necesitan garantía.

Desde Diciembre, los asesores de Musk están en charlas para atraer inversores interesados además de los existentes; pero los recién invitados no parecían muy entusiasmados.

Muchos de los nuevos inversores no aceptaron los términos dados por Musk. La idea era originalmente levantar capital al precio original que pagó Musk para obtener la compañía: 54,20 dólares por acción. Aún así, las malas acciones financieras que están ocurriendo en Twitter desde su compra están asustando a varios inversores que anteriormente observarían con interés el proyecto.

Hoy en día, los 3 mil millones de deuda no garantiza ha acumulado intereses muy altos, por encima del 14%. Eso es debido a que la tasa de interés del préstamo es del 10%, más el 4% que proviene del overnight rate, o tasa de interés a un día. Y la tasa sigue creciendo a medio punto porcentual por cada trimeste que pase sin que se pague la deuda. El primer pago trimestral de intereses tiende a vencer a fines de enero. Según Zöe Schiffer, de Platformer, la cifra que tenga Musk que pagar la catalogó como «gigante».

Si llega a pagar la deuda no garantizada a tiempo, eso le llevaría a tratar el resto del préstamo con mayor soltura. La mayoría de los dólares usados en la compra eran préstamos puente garantizados y préstamos a plazo, con tasas de interés más económicas y sin superar el 7%.

Originalmente, al comprar Twitter en su totalidad llegaría a costar alrededor de 44 mil millones de dólares, Musk pensó que sería más práctico dividirlo en tres parte. 13 mil millones contra los activos de la red social (préstamos), 12 mil 500 millones provenientes de Tesla, y 21 mil millones más del propio bolsillo de Musk. Pero ello cambio al pasar el tiempo, ya que el magnate desistió de usar los préstamos sacados de Tesla, ya que la firma presentó números negativos en los últimos meses.

Varios de los accionistas que invirtieron en Twitter son nombres conocidos, como el príncipe saudí Alwaleed bin Talal, Binance, o el fondo soberano de inversiones de Qatar.