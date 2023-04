Con el propósito de hacer del gaming un lugar más inclusivo, Pilsen Callao presenta E-nterpreters Season 2, la evolución de una propuesta que ayudaba a los gamers sordos a traducir en señas lo que los demás jugadores decían durante las partidas. En esta nueva etapa, y con la ayuda de la inteligencia artificial, esta herramienta ahora también leerá movimientos de labios y gestos de los gamers sordos para traducirlos en mensaje de voz en tiempo real.

“En Perú existen más de 532 mil personas sordas, la mayoría jóvenes entre los 18 y 29 años, que encuentran en el gaming un espacio para socializar. Pero durante el desarrollo de E-nterpreters, y al ponernos en contacto con las comunidades de gamers sordos, pudimos identificar que el no poder hablar con facilidad era limitante para ellos, ya que recibían burlas, no podían seguir la velocidad del juego y no se sentían integrados”, señala Cecilia Mircin, Marketing Head de Pilsen Callao.

E-nterpreters de Pilsen Callao. (Imagen: Difusión)

Por ello, Pilsen Callao junto con DDB Perú, ha desarrollado esta innovación que busca incrementar los más de 22 mil gamers que ya utilizan nuestro bot como una solución”, agregó.

Para esta etapa, DDB Perú, junto a Cirsys y Tunche Films, incorporaron tecnología de reconocimiento facial que lee gestos y movimiento de labios de los jugadores sordos a través de la cámara web, convirtiendo sus palabras a una voz genérica para interactuar con otros jugadores.

“Comprendiendo las necesidades de los gamers sordos, armamos un banco de datos para estrenar una nueva programación. Luego, por medio de algoritmos de reconocimiento facial, desarrollamos uno que rastrea el rostro con alta eficiencia y lo enlazamos con la inteligencia artificial de lengua de señas para articular ambas tecnologías”, destaca Kenny Quiroz, redactor creativo de Fahrenheit DDB Perú.

E-nterpreters de Pilsen Callao. (Imagen: Difusión)

Así, los gamers sordos podrán contar con E-nterpreters 1 y Season 2, disfrutar de conversaciones con los gamers oyentes traducidas en lengua de señas y también responder con mensajes de voz gracias a la lectura de sus movimientos faciales.

Además, esta nueva versión incluirá skins renovados de tres avatars inspirados en populares juegos como Call of Duty, League of Legends y Fortnite. E-nterpreters Season 2 estará habilitado a fines de abril de forma gratuita y está dirigido a mayores de 18 años que usen una PC con cámara web. Por el momento, solo estará disponible en español.

E-nterpreters de Pilsen Callao. (Imagen: Difusión)





¿Cómo descargar el BOT?





Paso 1: El ejecutable estará disponible en www.pilsencallao.com.pe. a fines de abril.

Paso 2: Una vez descargado en la PC, se podrá ejecutar el instalador y se tendrá disponible E-nterpreters Season 2.

Paso 3: Se accederá a un menú que permitirá modificar la posición del bot para señas, enlazar la cámara, cambiar de voz y gestionar mejor la conexión del desarrollo con Discord.





