Actualmente estamos atravesando un periodo de cambios digitales en los negocios sin precedentes. En la nueva realidad post pandemia, se siguen dando cambios a una velocidad sorprendente, provocando que cada vez más empresas prefieran optar por nuevos modelos de negocios apoyados en data, tecnología e innovación.

En ese sentido, el 11° Congreso de Negocios en la Era Digital - NED 2022, organizado por Seminarium e IAB, vuelve a la presencialidad este 10 de noviembre en el The Westin Lima Hotel. El evento busca compartir experiencias de voceros nacionales e internacionales, quienes compartirán los principales factores que están cambiando el futuro de los negocios en el Perú y cómo las empresas pueden estar listas para enfrentar estos nuevos desafíos.

El NED 2022 contará con la presencia del keynote speaker Ben Hammersley, líder global, experto en estrategia y geopolítica post-digital. Hammersley fue el primer reportero de The Times que se dedicó a cubrir Internet e inventó la palabra “Podcast” en un artículo para The Guardian en el 2004, siendo declarada Palabra del Año por el New Oxford American Dictionary. Adicionalmente, estarán presentes profesionales de la talla de Gonzalo Mariategui - Director Comercial, Google Perú; Pedro White - General Manager, Mercado Libre Perú; Javier Alvarez - Director de Tendencias del Consumidor, IPSOS Perú; Nataniel Gil - Principal Advisor, Amazon Web Services; Sandro Denegri - Chief Data Officer, Mibanco; José Hernandez - Chief Digital Officer, América Televisión; entre otros importantes referentes del sector.

En ese sentido, a través de seis bloques temáticos, el NED buscará generar espacios de conversación sobre: los cambios del futuro para garantizar la sostenibilidad de los negocios, el potencial del e-commerce en el Perú en relación con la región, las características de los nuevos perfiles de la transformación digital, la gestión de la data a través de la tecnología, la privacidad y personalización de los datos personales en internet; y las tecnologías disruptivas para el futuro de los negocios.

El evento está dirigido a todos los ejecutivos de alto nivel, entre gerentes generales de marca y directores, sin importar su especialidad o industria, interesados en entender y actualizarse en cómo la tecnología está cambiando la forma de hacer negocios en el mundo.

