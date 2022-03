Tras dos años de pandemia, el mundo comienza a dar pase a una nueva normalidad, marcada por el boom del comercio electrónico, en donde, el consumidor digital investiga a profundidad sobre el producto y sus beneficios a través de los diferentes canales, como: tiendas online, marketplaces, redes sociales, comparadores de productos e incluso tiendas físicas antes de cerrar el proceso de compra.

Es así que, de acuerdo con el estudio El futuro del retail de Euromonitor International, desarrollado para Google, se espera que para el 2025 el comercio electrónico en el Perú se incremente en un 110%, lo que representaría el 22% del crecimiento total de las ventas del sector minorista.

Los usuarios son cada vez más exigentes, por lo cual la oportunidad de crecimiento de los e-commerce son también más amplias. Es en ese contexto, que el término Fullcommerce cobra relevancia, ya que se convierte en la solución de comercio integral que se encarga de todos los servicios que una marca requiere para operar el proceso de venta y posicionarse en el mundo digital, manteniendo todos sus canales integrados y comunicándose entre sí, y permitiendo que la atención y esfuerzos se concentren en un solo foco.

En ese sentido, Ecomsur, empresa líder en Fullcommerce en Latinoamérica, que brinda una solución integral de comercio electrónico, comparte cuatro consejos para que las empresas que ya venden o desean vender online implementen este concepto y logren ser aún más competitivas.

1. Elección de Plataforma e-commerce

El uso de plataformas SaaS (Software as a Service) y PaaS (Platform as a Service) permite reducir tiempo y recursos en tareas relacionadas a la implementación y soporte de software, infraestructura y seguridad, logrando que se ponga más atención en la parte estratégica del negocio. El contar con un software en la nube, permite a una empresa realizar de forma virtual diversas tareas administrativas, desde cualquier dispositivo y así tener más tiempo para otras labores. Además, los costos serán menores, ya que no es necesario invertir en infraestructura.

2. Foco en el consumidor final

La continuidad operacional y las métricas que se pueden obtener a raíz de tener una visión de cliente único y transversal a los canales, brinda la facilidad de conocer más al consumidor final y poner foco en sus requerimientos principales, como por ejemplo, generar mayor valor agregado a los productos o servicios, cumplimiento con las fechas de despacho y envíos, seguimiento a la entrega del producto o servicio adquirido, para asegurar una mejor experiencia de compra, así como mantenerlo fidelizado.

3. Rapidez en las entregas

La logística y el Customer Experience (CX) permiten cumplir las necesidades del cliente con rapidez y excelencia desde que adquiere el producto vía online hasta ser entregado en sus manos. De esta manera, la empresa consigue una óptima experiencia para sus consumidores incrementando su fidelización, así como la recomendación de su productos o servicio a otros posibles clientes potenciales.

4. Posicionamiento digital

A través de estrategias de marketing orientadas al tipo de negocio, tomando en cuenta la personalización y los objetivos de este; se generan acciones que ayudan a incrementar el posicionamiento de las marcas dentro del mercado digital, mejorando las ventas y rentabilizando el canal, así como la elaboración de contenidos creativos en redes sociales con publicaciones a través de acciones y likes, uso de chatbots, lives para generar historias, creación de una comunidad para que las personas se identifiquen con la marca, entre otras.

“El Fullcommerce es una manera muy eficiente con la que las compañías pueden aprovechar todos los canales existentes y cubrir todas las áreas requeridas de un e-commerce, que van desde el servicio al cliente hasta la exposición de una marca a través de redes sociales. Desde 2012 que iniciamos este sueño en Ecomsur, nos encontramos satisfechos con los resultados de nuestros clientes y del compromiso con ellos”, refiere Mario Miranda, CEO de Ecomsur.

La oportunidad de crecimiento del comercio electrónico en el Perú es todavía muy grande y las empresas deben aprovechar esta tendencia para seguir registrando aumento en sus ventas; apoyándose de tecnologías, y profesionales que puedan guiarlos para lograr el éxito en sus negocios.

