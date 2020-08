Desde la invención de Internet, el correo electrónico y las redes sociales, la seguridad informática se ha convertido en un tema importante para salvaguardad la información privada. Esto no solo aplica para las grandes empresas del mercado, sino también para cada individuo del mundo que utiliza las redes para en su uso personal.

Por ello, cada cuenta creada en algún sitio de Internet siempre pide una contraseña, una que solo el usuario titular debería saber para evitar que otras personas sepan lo que está haciendo o guardando en sus carpetas virtuales. Sin embargo, así como en la vida real existen asaltantes, algunas personas intentan descubrir estos secretos en las redes.

Es el trabajo de los hackers vulnerar cualquier tipo de seguridad en los dispositivos electrónicos, en especial descubrir las contraseñas de otras personas al utilizar programas que prueban combinaciones de caracteres, que eventualmente logran dar con el código secreto de alguien para ingresar a sus perfiles.

Por ello, en este artículo se repasará algunos consejos para saber si las contraseñas que se utilizan son seguras o es necesario algún tipo de cambio. Si bien esto puede parecer tedioso para algunas personas, existen herramientas en Internet que pueden ayudarnos a crear las mejores claves para salvaguardar nuestra seguridad.

¿CÓMO SABER SI MI CONTRASEÑA ES SEGURA?

Consejos para saber si una contraseña es segura o no en Internet (Foto: IntheBlack)

A este punto, ya sea para una cuenta de correo electrónico o una en Facebook, casi todo el mundo ha generado una contraseña para su cuenta personal, incluso muchas de ellas, pero, ¿qué tan seguras son realmente? El programa Kaspersky da esta respuesta con su servicio gratuito de verificación de contraseñas.

Lo que hace la página es ver cuánto demora una computadora en descifrar la contraseña por combinaciones numéricas, un proceso que se le conoce como “ataque de fuerza bruta”, probando todas las combinaciones posibles para saber si de alguna manera los hackers pueden utilizar bots para conseguir una clave en Internet.

Si tu contraseña es segura, puede que no tengas que hacer nada, pero si no lo es o no la cambias hace un buen tiempo, lo mejor es renovar tus combinaciones para mantener tus redes libres de cualquier pirateo o intento de vulnerar la seguridad de tu información. Pero, ¿es necesario realmente crear una contraseña segura?

Consejos para saber si una contraseña es segura o no en Internet (Foto: Kaspersky)

En primera instancia, si, pero eso no significa que tienes que crear numerosas claves llenos de caracteres y acordarte de todas ellas luego. Existen programas que también pueden servir como almacenamientos de claves y solo tener que acordarte de una contraseña complicada que guarde las demás.

Hay muchas opciones fáciles y gratuitas disponibles en Internet, pero es mejor utilizar los administradores integrados de claves que ya tiene. Por ejemplo, si tienes un iPhone o algún producto de Apple, iCloud tiene un administrador de contraseñas que se le denomina llavero, y está disponible en iPhones, iPads, Mac OS y el navegador Safari.

El administrador de contraseñas de Google está integrado en los teléfonos con Android, incluidas las líneas Pixel y Samsung, las tabletas y el navegador web Chrome. Los navegadores web Firefox y Edge también contienen un administrador de contraseñas incorporado, mientras que existen aplicaciones gratuitas y de pago separadas que funcionan en todos los dispositivos móviles y sistemas operativos de computadora.

Consejos para saber si una contraseña es segura o no en Internet (Foto: Have I Been Pwned)

Otro consejo que va más del lado de creación de contraseñas, es la utilización de la “Palabra1″. Usa una palabra que recordarás con mucha facilidad, tal vez el nombre de tu mascota, apóyate con mayúsculas o incluso intercalarlas, y al final integra un número significativo para ti, como tu cumpleaños o un aniversario.

El resultado será una clave fácil de recordar pero difícil para cualquier computadora descifrar la combinación correcta de caracteres. Finalmente, utiliza Kaspersky o el servicio Have I Been Pwned, que recopila información de todo el mundo para descubrir si una clave se ha visto más de una vez en alguna parte del mundo. Si no es el caso, tu cuenta estará segura con la contraseña que acabas de crear.