Un sector duramente golpeado durante la pandemia fue el gastronómico, pues el cierre de locales comerciales, la reducción y aumento intempestivo de aforos en restaurantes ha mellado el flujo de caja de dicho sector. Ante esta situación, surgen nuevas oportunidades tecnológicas que aportan valor a toda la cadena de alimentos, brindan más oportunidades a negocios y hasta mejoran la calidad de los propios alimentos que consumen las personas.

El mismo término ‘’foodtech’' puede resultar aún desconocido o confuso para muchas personas, pero en palabras sencillas: es la tecnología aplicada a los alimentos, y que tiene el objetivo de mejorar y hacer eficiente la cadena de producción de los alimentos. Esta tecnología puede enfocarse tanto desde las semillas de productos alimenticios, hasta la transformación de materia primas de alimentos potenciados.

“Si se habla de negocios, las foodtech van muy relacionadas con el negocio de la gastronomía, específicamente en un segmento desarrollado, no tanto en pequeños restaurantes. Y, es ahí también donde nace un punto interesante, ya que siendo Perú el mejor punto gastronómico de Latinoamérica, debería liderar el mercado de las foodtech, pero lamentablemente eso aún no está pasando. Los restaurantes que hay, no están familiarizados a la tecnología, y si es que trabajan con ella, solo es para emitir facturas o algún trámite administrativo”, señala Renzo Reyes Rocha, director de StartUPC, aceleradora de negocios de la UPC.

Para el especialista es momento de empezar a transformar digitalmente a las mypes vinculadas a este sector, que incluyan herramientas y software en gestión, para luego pasar a la completa digitalización del negocio.

“Si no hay un proceso previo de adopción tecnológica, no se podrá desarrollar una industria fuerte de foodtech en el Perú, y solamente será usada por un grupo minoritario. Actualmente, únicamente un 20% están digitalizadas y le sacan provecho a las ventas”, señala Reyes, quien nos comparte el impacto de las foodtech en distintas industrias:

Dark kitchen: Son espacios donde una persona trabaja con los alimentos y van siendo procesados para venderlos. Así, un chef o emprendedor que esté afiliado a un servicio de delivery o aplicación de entregas de comida, pueda realizar el delivery y que llegue al cliente. Esto también promueve el desarrollo de la tecnología y también las alianzas estratégicas comerciales. Cada vez se van implementando más tecnologías de las foodtech en este tipo de negocios.

Agricultura: Las foodtech también se aplican en este punto, ya que para sembrar y cosechar alimentos se necesitan de herramientas como sensores que ayuden a identificar zonas agrícolas con mayor potencial de cultivo. Además de ello, en algunas zonas se utilizan drones para monitorear los campos y mejorar la visibilidad del agricultor y entienda con facilidad cuál es el mejor espacio para cultivar y producir. Alimentación: Las foodtech impactan en la mejora de la alimentación de las personas. El proceso inicia desde lo más básico, como con la semilla que se va a sembrar, que da el alimento y que luego pasa a logística para que se transporte. Seguidamente, llegan a los restaurantes y se producen los platos gastronómicos para el público. Un punto que se debe mencionar es que los negocios que trabajan con foodtech pueden tener los precios un poco más elevados a comparación de otros locales. Esto por el uso de mejores insumos y procesos tecnológicos para la preparación de estos.