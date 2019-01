CES 2019 EN VIVO ONLINE desde Las Vegas: programa, presentaciones, anuncios y noticias de la feria

La feria tecnológica Consumer Electronics Show (CES), considerada la más grande del mundo, abrirá sus puertas al público entre el 9 y 12 de enero en Las Vegas. Pero dos días antes (7 y 8) del inicio habrá actividades exclusivas para la prensa donde se darán a conocer algunos anticipos.

Se tiene previsto que al evento asistan más 180.000 personas de más 155 países. Todos podrán ver de primera mano las últimas novedades de la industria electrónica, presentadas por más de 4.500 compañía, desde gigantes como Samsung, LG, General Electric, Intel, Huawei, AMD e IBM, hasta pequeñas empresas y "startups" de distintas partes del mundo.

En esta edición 2019 lo más esperado por el mundo es los avances en la tecnología 5G, la feria de Las Vegas servirá para comprobar el potencial de la red de quinta generación en todo tipo de objetos cotidianos: televisores, software para automóviles, artículos sanitarios, electrodomésticos y toda clase de objetos que CES está acostumbrado a mostrar año tras año.

La feria será transmitida vía streamig, como todos los años, las mejores exposiciones serán vistas en vivo y en directo online desde cualquier parte del mundo. CES ha preparado presentaciones exclusivas que serán transmitidas por su web, pero también ser podrá observar el acontecimiento a través de su canal oficial de YouTube.

DOMINGO 6 DE ENERO

Conferencia de prensa de Living in Digital Times - 1:00 PM - 1:45 PM

Conferencia de prensa de Schaeffler Group - 1:00 PM - 1:45 PM

Conferencia de prensa de iFLYTEK Co., Ltd - 2:00 PM - 2:45 PM

Conferencia de prensa de Procter & Gamble - 2:00 PM - 2:45 PM

Conferencia de noticias BYTON - 3:00 PM - 3:45 PM

CES 2019 Tendencias para ver la presentación - 4:00 PM - 4:45 PM

CES presenta Las Vegas - 5:00 PM – 8:30 PM

Conferencia de noticias NVIDIA - 8:00 PM - 10:00 PM



LUNES 7 DE ENERO

Conferencia de prensa de LG Electronics - 8:00 AM - 8:45 AM

Power Session: Nextbase - 8:00 AM - 8:45 AM

Think Tank AR / VR / MR: principales empresas de tecnología y entretenimiento - 9:00 AM - 10:00 AM

El poder de la influencia: Acelerando el valor de la marca - 9:00 AM - 10:00 AM

Tendencias que remodelan el futuro de la movilidad y la conectividad - 9:00 AM - 10:00 AM

CES 2019 Tendencias a seguir (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 9:00 AM - 10:00 AM

IA Outlook - 9:00 AM - 9:30 AM

Conferencia de prensa de Bosch - 9:00 AM - 9:45 AM

Conferencia de prensa de Monster, Inc. - 9:00 AM - 9:45 AM

Sesión de potencia: Torc Robotics, Inc. - 9:00 AM - 9:45 AM

IA cómo avanza la biometría - 9:30 AM – 10:00 AM

Conferencia de prensa de Faurecia - 10:00 AM - 10:45 AM

Conferencia de prensa Panasonic - 10:00 AM - 10:45 AM

Power Session: Royole Corporation - 10:00 AM - 10:45 AM

Juegos: la aplicación Killer AR / VR / MR - 10:15 AM - 11:15 AM

El futuro de las asociaciones de marca y marketing influyente - 10:15 AM - 11:15 AM

Tecnologías avanzadas que permiten la experiencia futura del cliente - 10:15 AM - 11:15 AM



Nuevo hábito: parlantes inteligentes y una vida activada por la voz (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 10:15 AM - 11:15 AM

IA habilitando al humano: 10:15 AM - 11:00 AM

Conferencia de prensa de Continental - 11:00 AM - 11:45 AM

Conferencia de prensa Hisense - 11:00 AM - 11:45 AM

Power Session: PAVE - 11:00 AM - 11:45 AM

VR / AR / MR Everywhere: Hospitalidad, salas de juego y parques temáticos - 11:30 AM - 12:30 PM

Transformando la publicidad contextual y los medios - 11:30 AM - 12:30 PM

Creación de sistemas operativos de movilidad conectada y perfectamente integrados - 11:30 AM - 12:30 PM

Viviendo la vida inteligente: la evolución del consumidor de hoy (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 11:30 AM - 12:30 PM

Conferencia de prensa de Qualcomm Technologies Inc. - 12:00 PM - 12:45 PM

Conferencia de prensa de TCL Corporation - - 12:00 PM - 12:45 PM

Power Session: Bell - 12:00 PM - 12:45 PM

IA en todas partes - 12:30 PM - 1:15 PM

AR / VR / MR como estrategia de marca

El futuro de la televisión: de horario estelar a multiplataformas - 1:00 PM - 2:00 PM

Asegurando el futuro de la movilidad y la conectividad - 1:00 PM - 2:00 PM

Impacto de la tecnología en la estrategia de marca - 1:00 PM - 2:00 PM

Conferencia de prensa de Toyota - 1:00 PM - 1:45 PM

Conferencia de prensa de ZF Friedrichshafen AG - 1:00 PM - 1:45 PM

Power Session: BrainCo Inc. - 1:00 PM - 1:45 PM



Casos de uso de IA: salud, movilidad y ciberseguridad - 1:30 PM - 1:45 PM

Ejecutivo uno a uno con hidromasaje y CTA (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 1:30 PM – 2:00 PM

​Conferencia de prensa de Samsung Electronics, Inc. - 2:00 PM - 2:45 PM

Think Tank de Immersive Media Leadership: AR / VR / MR - 2:15 PM - 3:15 PM

Internet TV y OTT: Programación en todas partes - 2:15 PM - 3:15 PM

Taxis de vuelo. Constrúyelos, pero ¿vendrán? - 2:15 PM - 3:15 PM

Blockchain y la publicidad: las posibilidades y realidades (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 2:15 PM - 3:15 PM

Activision Blizzard esports Leagues sobre asociaciones de marca (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 2:15 PM - 3:15 PM

El futuro del entretenimiento con la IA - 2:30 PM - 3:15 PM

Conferencia de prensa de ShowStoppers Launchit - 2:30 PM - 5:00 PM

Conferencia de noticias de Hyundai Motor Company - 3:00 PM - 3:45 PM

Conferencia de prensa Valeo - - 3:00 PM - 3:45 PM

La experiencia de realidad aumentada - 3:30 PM - 4:30 PM

Las redes sociales transforman el marketing - 3:30 PM - 4:30 PM

Perspectivas de movilidad y conectividad desde la suite C - 3:30 PM - 4:30 PM

Consiguiendo hackeado: IoT y más allá - 3:30 PM - 4:30 PM

Enfoque en el futuro: con los CMO más influyentes de Forbes - 3:30 PM - 4:30 PM

Ética de la IA - 3:30 PM - 4:15 PM

Conferencia de prensa de Intel Corporation - 4:00 PM - 4:45 PM

Conferencia de prensa de Taiwan Excellence - 4:00 PM - 4:45 PM



Sesgo en la IA - 4:30 PM - 5:00 PM

Conferencia de prensa de Sony Electronics Inc. - 5:00 PM - 5:45 PM

Conferencia de prensa de Impossible Foods - 5:00 PM - 5:45 PM

Keynote de LG (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 6:30 PM - 7:30 PM

C Space Party, presentado por JEWEL Nightclub - 10:30 PM - 11:59 PM



MARTES 8 DE ENERO

CTA Estado de la dirección de la industria e IBM Keynote (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 8:30 AM - 10:00 AM

Fitness y finanzas: cómo la inteligencia artificial y el comportamiento elevan el bienestar - 8:30 AM - 9:00 AM

Conectando el mundo autónomo - 9:00 AM - 10:00 AM

Plataformas de casas inteligentes: Proporcionar valor a través de experiencias - 9:00 AM - 10:00 AM

Más allá del juego: XR se pone manos a la obra - 9:00 AM - 10:00 AM

La diversificación de la tecnología - 9:00 AM - 10:00 AM

Fintech cumple con Techfin - 9:00 AM - 9:45 AM

Ir audazmente a donde ninguna tecnología se ha ido antes - 9:00 AM - 10:00 AM

¿Cuál es tu IQ Crypto? - 9:45 AM - 10:15 AM

Desatando el poder de la innovación en la próxima década - 10:00 AM - 10:50 AM



Gary's Book Club: Blockchain - La tecnología de confianza para la cooperación humana - 10:00 AM - 10:30 AM

Conferencia de prensa de Akervall Technologies - 10:00 AM - 10:45 AM

Anthony Walsh en Litra Booth - 10:00 AM - 6:00 PM

Christian Lucero y Jessica Lucero en BrainCo Booth (Día 1) - 10:00 AM - 6:00 PM

Patrik Eliáš en el stand de Sense Arena - 10:00 AM - 2:00 PM

El futuro del entretenimiento electrónico en el vehículo - 10:15 AM - 11:15 AM

Seguridad para el hogar y la casa inteligente - 10:15 AM - 10:45 AM

IA en la Empresa: Combinando Entusiasmo con Ejecución - 10:15 AM - 11:15 AM

El resurgimiento de la tecnología de marketing - 10:15 AM - 11:15 AM

El Gran Debate Crypto - 10:15 AM - 10:45 AM



Ciudades y tecnología: Fomentando asociaciones para construir resiliencia (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 10:15 AM - 11:00 AM

C Space Storyteller: Facebook - 10:15 AM - 10:45 AM

Tendencias emergentes en robótica y aprendizaje automático - 10:15 AM - 11:15 AM

Kevin Harrington en PowerSphyr, Inc. - 10:30 AM - 1:30 PM

Cómo Blockchain está rehaciendo el negocio de medios / entretenimiento - 10:50 AM - 11:15 AM

La década del paciente comienza: ¡derribar estos muros! - 10:50 AM - 11:15 AM

Experiencia de Voice-First: Innovación y Disrupción - 11:00 AM - 12:00 PM

Tecnología de exploración y materiales avanzados Innovación en el espacio - 11:00 AM - 12:00 PM

Digital Parenting: Powering the Baby Tech Craze - 11:00 AM - 11:45 AM

Conferencia de prensa de Pundi X: Conozca los primeros dispositivos blockchain del mundo: XPhone y XPOS - 11:00 AM - 11:45 AM



Presentación de investigación: Seguimiento de las tendencias en tecnología deportiva- 11:00 AM - 11:30 AM

¿Por qué no podemos tener verdaderas gafas de Realidad Aumentada, todavía?: Sugerencia audaz para abordar el problema de la óptica AR, con el CEO de LetinAR, Jaehyeok Kim - 11:00 AM - 11:45 AM

C Space Storyteller: Spotify - 11:00 AM - 11:30 AM

Conferencia de prensa de Gryphon Online Safety, inc. - 11:00 AM - 11:45 AM

Conferencia de prensa de Audi AG - 11:00 AM - 11:45 AM

Construyendo Compañías de Tecnologías Resilientes - 11:00 AM - 11:30 AM

Conferencia de prensa de Mercedes-Benz - 11:00 AM - 11:30 AM

Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial - 11:30 AM - 12:30 PM

Evolución de la movilidad: la nueva frontera automotriz - 11:30 AM - 12:30 PM

IA pronosticando hambruna - 11:30 AM - 12:30 PM



Tendencias tecnológicas de inicio para el atleta del siglo XXI - 11:30 AM - 12:00 PM

El futuro del contenido impulsado por la tecnología - 11:30 AM - 12:30 PM

Confesiones verdaderas: ICOs, Crypto, Tokens y VCs - 11:30 AM - 1:00 PM

¿Podría tu ADN mantenerte despierto en la noche? - 11:30 AM - 12:00 PM

Conferencia de noticias Mobileye - 11:30 AM - 12:30 PM

Pitch Competition: Robótica - 11:30 AM - 12:15 PM

El futuro de las cocinas con Zimplistic Private Limited - 11:30 AM - 1:00 PM

La ciencia médica llega al mercado de consumo: calefacción, computación textil - 12:00 PM - 12:30 PM

AutoX Autonomous Delivery (Día 1) - 12:00 PM - 1:00 PM

Soporte técnico en el hogar: creando confianza en el consumidor - 12:15 PM - 1:00 PM



El futuro de la atención médica IoT es lo último en tecnología - 12:30 PM - 1:00 PM

C Space Storyteller: S4 Capital - 12:45 PM - 1:30 PM

Inalámbrico: DSRC / 5G, Bluetooth, WiFi - 1:00 PM - 2:00 PM

Conduciendo el futuro de la movilidad - 1:00 PM - 2:00 PM

Transformando tecnologías innovadoras de disruptores a aceleradores - 1:00 PM - 2:00 PM

5G y vehículos autocontrolados: una hoja de ruta de políticas (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 1:00 PM - 2:00 PM

Rompiendo: Construyendo Franquicias Podcast - 1:00 PM - 2:00 PM

Tecnología para alimentar al mundo (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 1:00 PM - 2:00 PM

Haciendo que los padres y guarderías sean más inteligentes que nunca - 1:00 PM - 1:45 PM

El futuro del dinero, estilo holandés - 1:00 PM - 1:30 PM



La solución a la crisis de los opioides de la que nadie habla - 1:00 PM - 1:30 PM

Gary's Book Club: autodominio digital a través de generaciones - 1:00 PM - 1:30 PM

Conferencia de prensa sobre la solución TouchPoint - 1:00 PM - 1:45 PM

Audi AG "25 horas - el tiempo es la nueva prima" (Día 1) - 1:00 PM - 1:30 PM

Tecnologías emergentes: impacto en la industria manufacturera - 1:00 PM - 1:45 PM

Construyendo un hogar más inteligente: tendencias en la construcción de viviendas y servicios de energía - 1:15 PM - 1:45 PM

Nuevas asociaciones de patrocinio que rediseñan el compromiso de los fans (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 1:15 PM - 2:00 PM

La importancia de estar seguro - 1:30 PM - 2:15 PM

Cruzada para erradicar las enfermedades crónicas: telesalud de waypoint, terapéutica digital - 1:30 PM - 2:00 PM

Conferencia de prensa de BrainCo Inc. - 1:30 PM - 2:30 PM



C Space Storyteller: La próxima gran cosa de CNET: El futuro de los medios - 1:45 PM - 2:30 PM

Seguros, Consumidores e IoT: Nuevos Modelos de Negocio - 2:00 PM - 3:00 PM

El atleta conectado: construyendo mejores atletas - 2:00 PM - 2:45 PM

La industria en su infancia: el futuro de Baby Tech - 2:00 PM - 2:45 PM

Spotlight: Gamechanger Seqster une datos de salud y genómica - 2:00 PM - 2:20 PM

Conferencia de prensa de Onyx International, Inc. - 2:00 PM - 2:45 PM

Gary's Book Club: Authentic Inclusion ™ impulsa la innovación disruptiva - 2:00 PM - 2:30 PM

Conferencia de prensa de NUU Mobile - 2:00 PM - 2:45 PM

Encontrar tu camino al mercado - 2:00 PM - 2:45 PM

Lumen Polymer de la Universidad Case de la Reserva Occidental - 2:00 PM - 2:45 PM



Remodelando el comercio global - 2:00 PM - 3:00 PM

Conducimos el futuro: Mercedes-Benz - 2:00 PM - 2:30 PM

Gobierno contra desarrollo OEM - 2:15 PM - 3:15 PM

La digitalización de la asistencia sanitaria para un mayor bienestar - 2:15 PM - 3:15 PM

Tech y Techlash en el siglo XXI - 2:15 PM - 3:15 PM

Todo sobre el dinero (podcast) - 2:15 PM - 3:15 PM

Tecnología de ciberseguridad: en el horizonte - 2:15 PM - 3:15 PM

Prevención de crisis - escasez de agua (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 2:15 PM - 3:15 PM

Un curso intensivo sobre regulación - 2:15 PM - 2:45 PM

Monitoreo avanzado del corazón: ¿Cómo manejarán los médicos los datos? - 2:20 PM - 2:45 PM



Innovadores y disruptores tecnológicos - 2:30 PM - 3:30 PM

Mesa Redonda de Socios de Medios - 2:30 PM - 3:00 PM

Masterclass: Cómo pensar como un Block-treprenaur - 2:45 PM - 3:15 PM

C Space Storyteller: reinventando la agencia - 2:45 PM - 3:30 PM

J&J, Philips, Teladoc reinventan el cuidado preventivo avanzado - 2:45 PM - 3:15 PM

El lugar inteligente - 3:00 PM - 3:45 PM

Gary's Book Club: La Cuarta Edad: Robots inteligentes, computadoras conscientes y el futuro de la humanidad - 3:00 PM - 3:30 PM

Cómo Intel IA en el dispositivo hace que la seguridad en el hogar sea más inteligente - 3:00 PM - 3:45 PM

Tech Talk Audi Experience Ride (Día 1) - 3:00 PM - 3:30 PM

Evento Promobot LLC - 3:00 PM - 3:15 PM



Pitch Competition: Retail - 3:00 PM - 4:30 PM

Compra en Alibaba.com - 3:00 PM - 3:30 PM

Johnson & Johnson lanza tecnología de belleza innovadora - 3:00 PM - 3:30 PM

Enfoque en la experiencia: interoperabilidad e integración - 3:15 PM - 4:15 PM

El futuro es descentralizado - 3:15 PM - 4:00 PM

Conectado, asistido y automatizado - 3:30 PM - 4:30 PM

Conectando objetos, casas y ciudades - 3:30 PM - 4:30 PM

Prosperando en la era de la empresa digital - 3:30 PM - 4:30 PM

Esports: el nuevo patio de juegos para los vendedores - 3:30 PM - 4:30 PM

Tecnología para el bien: Impacto de conducción a escala (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 3:30 PM - 4:30 PM



Qué tecnologías impulsarán el futuro de la atención médica (Parte 1) - 3:30 PM - 4:50 PM

Conozca a los proveedores de Alibaba.com - 3:30 PM - 4:00 PM

Furgonetas Mercedes-Benz: El futuro de la movilidad urbana - 3:30 PM - 3:45 PM

Nota de Verizon (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 4:00 PM - 5:00 PM.

El segundo token anual de Slugfest - 4:00 PM - 5:30 PM.

Fireside Chat con 24notion - 4:00 PM - 6:00 PM

Vida independiente: servir a los consumidores en el hogar - 4:15 PM - 5:00 PM

Retail Sleep Tech reina en la salud basada en datos - 4:50 PM - 6:00 PM

Recepción de Matchmaking Internacional - 6:00 PM - 7:30 PM

Partido Miembro de la Asociación de Tecnología del Consumidor, patrocinado por el Consejo de Desarrollo de Comercio de Hong Kong - 6:00 PM - 8:00 PM



Recepción: Nuevos medios creados para un mundo de blockchain - 6:30 PM - 8:30 PM

Recepción: Nuevos medios creados para un mundo de blockchain - 6:30 PM - 8:30 PM

Fiesta de apertura del CES, presentada por OMNIA Nightclub - 10:00 PM - 11:59 PM



MIÉRCOLES 9 DE ENERO

BYOW: Trae tu propio desayuno portátil - 8:30 AM - 9:00 AM

Audiencia Battle Royale: El futuro de la industria de la televisión - 9:00 AM - 9:40 AM

El auto volador - 9:00 AM - 10:00 AM

Listo para la revolución inalámbrica 5G - 9:00 AM - 10:00 AM

Innovaciones en el hogar conectado - 9:00 AM - 10:00 AM

Tecnología, empleo y futuro del trabajo - 9:00 AM - 10:00 AM

Keynote de AMD (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 9:00 AM - 10:00 AM

Palabras de apertura seguidas de Compras como una aventura virtual - 9:00 AM - 9:35 AM

Ropa motorizada - Fuerza usable inteligente - 9:00 AM - 9:20 AM

Gigantes de la salud: vistas desde la suite C - 9:00 AM - 11:30 AM



Tecnología navatics - Demostración de tanques submarinos - 9:00 AM - 10:00 AM

Seguridad de red cibernética (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 9:15 AM - 10:00 AM

Narrador de C Space: Knotch, IBM y Unilever - 9:30 AM - 10:15 AM

El estilo de vida portátil moderno - 9:30 AM - 10:15 AM

Remodelando el comercio global - 9:30 AM - 10:00 AM

Mi comprador personal - 9:35 AM - 9:55 AM

Impulsando la innovación en los medios - 9:40 AM - 10:00 AM

Presentación de investigación: Seguimiento de las tendencias en tecnología deportiva (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 9:45 AM - 10:15 AM

Conversación con el director general de Viacom, Bob Bakish - 10:00 AM - 10:30 AM

10:00 AM - 10:45 AM

Asegurando redes de comunicación resilientes (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 10:00 AM - 10:45 AM



Robots en el pasillo 5 - 10:00 AM - 10:20 AM

Gary's Book Club: Ninja Future - 10:00 AM - 10:30 AM

Conferencia de prensa de Global Entrepreneurship Summit (GES) - 10:00 AM - 10:45 AM

Stevenson Sylvester en KLYP, LLC Booth - 10:00 AM - 4:00 PM

Conozca a los proveedores de Alibaba.com - 10:00 AM - 10:30 AM

Christian Lucero y Jessica Lucero en BrainCo Booth (Día 2) - 10:00 AM - 6:00 PM

Transporte Compartido y Rideables - 10:15 AM - 11:15 AM

5G y entretenimiento - 10:15 AM - 11:15 AM

Aplicaciones caseras inteligentes para mejorar el bienestar - 10:15 AM - 11:15 AM

Encontrar nuevos trabajadores de cuello en un mercado apretado - 10:15 AM - 11:15 AM



Medios inmersivos (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 10:15 AM - 11:15 AM

Belleza y la tecnología - 10:20 AM - 11:00 AM

La alimentación se vuelve inteligente: la tecnología entrega vientres llenos - 10:30 AM - 11:00 AM

Conversación de Headliner con Alex Kurtzman de Star Trek - 10:30 AM - 11:00 AM

Transporte Futuro Conectado - 10:30 AM - 11:15 AM

Compra en Alibaba.com - 10:30 AM - 11:00 AM

C Space Storyteller: BYOB: Sé tu propio jefe - 10:30 AM - 11:00 AM

Moda ambiental - 10:45 AM - 11:00 AM

Los héroes anónimos (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 10:45 AM - 11:00 AM

Nuevas Reglas de Compromiso en la Era Perturbada - 11:00 AM - 11:40 AM



Preparación para emergencias (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 11:00 AM - 11:45 AM

Interactivo, intuitivo e íntimo - 11:00 AM - 11:30 AM

Conferencia de prensa de WHILL, Inc. - 11:00 AM - 11:45 AM

Gary's Book Club: Metaverse de Charlie Fink - Una guía de AR habilitada para AR y VR - 11:00 AM - 11:30 AM

La nueva revolución de la movilidad (TRABSMISIÓN EN VIVO) - 11:00 AM - 12:00 PM

Audi AG "25 horas - el tiempo es la nueva prima" (Día 2) - 11:00 AM - 11:30 AM

Conozca a los proveedores de Alibaba.com - 11:00 AM - 11:30 AM

The Suburban Juggernaut: Perspectivas futuras para los Estados Unidos - 11:00 AM - 11:15 AM

C Space Storyteller: P&G (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 11:15 AM - 11:45 AM

Modelando experiencias de compras antes de que sucedan - 11:15 AM - 11:45 AM



La tecnología del deporte y las experiencias de los aficionados (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 11:15 AM - 12:00 PM

Chef Richard Blais en Whirlpool - 11:15 AM - 12:00 PM

De la educación al empleo - 11:30 AM - 12:30 PM

Siguiente gran cosa de la tecnología del vehículo - 11:30 AM - 12:30 PM

5G Compatibilidad con Edge Computing - 11:30 AM - 12:30 PM

Despliegue de tecnología en el hogar - 11:30 AM - 12:30 PM

Una década de evolución - 11:30 AM - 11:50 AM

La imparable oleada de atención médica en el comercio minorista - 11:30 AM - 12:30 PM

Conferencia de prensa de Woobo Inc. - 11:30 AM - 12:30 PM

Pitch Competition: Mobility - 11:30 a.m. - 12:15 p.m.



Into the Zeitgeist: La economía del entretenimiento directo al consumidor - 11:40 AM - 12:20 PM

Juega con tu ropa - 11:45 AM - 12:05 PM

Poniendo Wearables para trabajar - 11:50 AM - 12:25 PM

AutoX Autonomous Delivery (Día 2) - 12:00 PM - 1:15 PM

C Space Storyteller: Elle (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 12:00 PM - 12:30 PM

Fireside Chat - Las 5 grandes tecnologías que transforman el comercio minorista - 12:05 PM - 12:25 PM

Mejorar el compromiso - 12:25 PM - 12:45 PM

Almuerzo y aprender con Abbott: avances en wearables - 12:30 PM - 1:00 PM

Conferencia de noticias de Borderless Inc. - 12:30 PM - 1:15 PM

12:30 PM - 2:00 PM

La transmisión en vivo de Jenny McCarthy Show en el stand de la FCA - 12:30 PM - 2:00 PM



Se necesita un pueblo: construir comunidades inteligentes – (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 1:00 PM - 2:00 PM

Futuro de los autos conectados con 5G - 1:00 PM - 2:00 PM

6G y el internet cuántico - 1:00 PM - 2:00 PM

Regulaciones de privacidad estadounidenses en un mundo post-GDPR (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 1:00 PM - 2:00 PM

Productos de Baby Health Tech para mirar - 1:00 PM - 1:40 PM

Intervención de crisis de salud mental y mental - 1:00 PM - 2:55 PM

Gary's Book Club: High Static, Dead Lines - 1:00 PM - 1:30 PM

Tech Talk Audi Experience Ride (Día 2) - 1:00 PM - 1:30 PM

La próxima era de los medios deportivos: una conversación con David Levy (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 1:00 PM - 1:30 PM

IA aplicada - 1:00 PM - 1:45 PM



Las experiencias que quieren, los datos que necesita - 1:15 PM - 1:55 PM

Esports: Powered by Technology (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 1:30 PM - 2:30 PM

Mesa Redonda de Socios de Medios - 1:30 PM - 2:00 PM

#NBATwitter: Una conversación con Adam Silver y Jack Dorsey (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 1:30 PM - 2:00 PM

Conversación de Headliner con Steve Harvey - 1:35 PM - 2:05 PM

Gestionándome - 1:35 PM - 2:15 PM

Entendiendo el mercado minorista asiático - 1:55 PM - 2:40 PM

C Space Storyteller: WWE (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 2:00 PM - 2:30 PM

Gary Shapiro (CTA) y JoAnn Jenkins (AARP) - 2:00 PM - 2:30 PM

Desafíos de ética y privacidad de datos en IA - 2:00 PM - 2:45 PM



Nuevas fronteras en el móvil - 2:00 PM - 3:00 PM

Simplificando la ciencia de la piel y brindando el futuro de la salud - 2:00 PM - 2:30 PM

Innovación en los primeros 1000 días de vida - 2:00 PM - 3:00 PM

Expectativas del cliente. Cómo la movilidad predictiva da forma a las ciudades - 2:00 PM - 2:15 PM

La evolución de las mujeres de WWE con Stephanie McMahon - 2:05 PM - 2:25 PM

Financiación, financiación y economía de las ciudades inteligentes (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 2:15 PM - 3:15 PM

Vehículos autónomos / inteligentes, seguridad y política - 2:15 PM - 3:15 PM

IoT al máximo, gracias a 5G - 2:15 PM - 3:15 PM

La tecnología de la fuerza laboral diversa necesita prosperar - 2:15 PM - 3:15 PM

Avanzando el análisis de rendimiento en wearables - 2:15 PM - 2:35 PM



ADN de compromiso: ¿Qué valoran realmente los fanáticos? (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 2:15 PM - 3:15 PM

Conversación con Shahrzad Rafati BroadbandTV Corp - 2:25 PM - 2:40 PM

Ceremonia de entrega de premios SMM Electronics Challenge de la EPA de EE.UU. - 2:30 PM - 3:25 PM

Fitness: Todavía usando la corona - 2:35 PM - 3:10 PM

Go Big or Go Home - Los creadores de ideas - 2:40 PM - 3:20 PM

¿Se pueden llevar las grandes empresas y las empresas emergentes? - 2:40 PM - 3:10 PM

Convertir los sistemas complejos en un juego de niños - 2:40 PM - 3:10 PM



C Space Storyteller: Autenticidad + Tecnología, Ganando Latinx Engagement (TRANSMISIÓN EN VIVO) - 2:45 PM - 3:30 PM

Perspectivas astronómicas de la NASA: Parallels Outer Space & Health Care - 2:55 PM - 3:15 PM

Audi e-tron (Día 2) - 3:00 PM - 3:30 PM

Pitch Competition: IA - 3:00 PM - 4:30 PM

Conferencia de prensa de SURE PETCARE SHOWCASES CONECTADO TECNOLOGÍA PET - 3:00 PM - 3:45 PM

pacTris Packs It. Cuando IA ayuda a empacar el tronco - 3:00 PM - 3:15 PM

De clics a ladrillos - 3:10 PM - 3:40 PM

Conversación de Headliner con Facebook - 3:20 PM - 3:35 PM

Del Proyecto Estudiantil a la Empresa de Tejidos para el Consumidor - 3:20 PM - 3:50 PM

Tomando la iniciativa en innovación en ciudades - 3:30 PM - 4:30 PM



Equilibrar la velocidad de innovación y regulación - 3:30 PM - 4:30 PM

Futuro del transporte - 3:30 PM - 4:30 PM

Satisfacer las necesidades: Wearables que funcionan - 3:30 PM - 4:00 PM

Qué tecnologías alimentarán el futuro de la atención médica (Parte 2) - 3:30 PM - 4:30 PM

Gary's Book Club: Tech Humanist: cómo puede hacer que la tecnología sea mejor para los negocios y mejor para los humanos - 3:30 PM - 4:00 PM

Cómo 5G cambiará los videojuegos - 3:30 PM - 4:30 PM

Marcas y tendencias en la narración de historias en todas las plataformas - 3:35 PM - 4:15 PM

Lo que IoT y 5G aportan al comercio minorista - 3:55 PM - 4:25 PM

Moda y funcional - 4:00 PM - 4:45 PM

Conferencia de Noticias de la Asociación 8K - 4:00 PM - 5:00 PM



Cómo la IA ha revolucionado el entretenimiento - 4:00 PM - 5:00 PM

Confianza y transparencia en la publicidad - 4:15 PM - 4:50 PM

Construyendo el ecosistema minorista - 4:25 PM - 5:00 PM

Datos del consumidor: reescribiendo las reglas de compromiso para la salud - 4:30 PM - 5:00 PM

Conversación de Headliner con Chris Daughtry - 4:50 PM - 5:15 PM

4ta recepción anual de la comunidad de la Alianza - 5:00 PM - 7:00 PM

Resolviendo para la tecnología de consumo - 5:00 PM - 5:30 PM

10º aniversario de la Cumbre de salud digital del CES: recepción - 5:00 PM - 6:00 PM

Competición CES Pitch de Ignite the Night, presentado por NASA iTech - 6:00 PM - 8:00 PM



