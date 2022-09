¿Sabías que un correo electrónico emite la misma cantidad de CO2 que una bombilla de bajo consumo encendida durante 6 minutos? ¿O que Facebook libera al año más de 645 millones de kilogramos de CO2, equivalente a 650 mil vuelos de París a Nueva York? A ello se le conoce como la huella de carbono digital y hace referencia a la contaminación invisible que procede de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Ellos se producen mediante la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El impacto de la tecnología digital sobre el medio ambiente es muy poco conocido. Aunque no requiere de un soporte físico, se estima que las gigantescas infraestructuras necesarias para hacer funcionar las TIC generan cerca del 4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según un estudio del grupo de expertos ‘The Shift Project’. Pero, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para combatirlo?

“Para reducir la huella de carbono digital desde tu dispositivo puedes evitar firmas con imágenes en los correos, acceder a las páginas web escribiendo el URL y no por motores de búsqueda, o configura tu móvil para que las aplicaciones no sigan funcionando en un segundo plano. Por otro lado, también podemos eliminar todos los archivos, aplicaciones, fotos y videos innecesarios. De esta manera no solo estamos evitando emisiones de CO2, sino que también dándole una mayor vida a nuestros dispositivos móviles”, sostuvo Alberto Guerrero, gerente de Operaciones de inLearning Institutos.

En el marco del Día Mundial de la Limpieza que se celebra todos los tercer sábado de septiembre, te damos siete recomendaciones que podrías hacer desde tu celular para reducir la huella de carbono y cuidar el medioambiente.

Elimina correos innecesarios: ¿Cuántos correos electrónicos mandas a lo largo del día? ¿Sueles enviar mensajes con un simple “gracias”, “recibido” o un “que tengas un buen fin de semana”? Prescindir de este tipo de mensajes reduce la huella de carbono digital. El spam o correo basura representa entre el 85% y 95% de los e-mails que recibimos. Si almacenas mensajes no deseados como boletines o promociones, estarás beneficiando al medioambiente. Reduce el tamaño de los archivos adjuntos: Un solo e-mail con documentos, imágenes o vídeos adjuntos puede llegar a emitir hasta 35 gramos de CO2. En ese caso, es aconsejable reducir su peso con una herramienta de compresión o bien utilizar un servicio de transferencia de archivos, subirlo a la nuve y compartir el archivo a través de un link para no multiplicar el contenido. Organiza las conversaciones de WhatsApp: ¿Sabes cuántos mensajes se intercambian al día a través de WhatsApp? Nada más y nada menos que 100.000 millones según Mark Zuckerberg, el CEO de Meta. Estos mensajes ocupan espacio y pueden hacer que tu smartphone se ralentice y genere huella de carbono digital. Por ello, es aconsejable eliminar las conversaciones y los archivos almacenados en ellas, especialmente, los videos, fotos y archivos. Reduce el brillo de tu pantalla: Reducir la luminosidad de tu dispositivo móvil puede ahorrar hasta el 20% de la electricidad que consume al estar totalmente encendida. Ello optimizará la utilización de tu batería y hará que lo recargues menos. Además, a menor luminosidad, menos tensión ocular, cansancio y problemas de visión a largo plazo. Desactiva la reproducción automática: Si amas ver videos en Facebook, instagram, TikTok y YouTube te aconsejamos que desactives la reproducción automática. Para la visualización de estos materiales se utilizan combustibles fósiles como gas y carbón. Así que ve a ajustes o configuración, desactiva la reproducción automática y consume solo el contenido que te interese. Recicla tu dispositivo: Cuando creas que ha llegado el momento de cambiar de teléfono, recuerda que puedes donarlo, revenderlo o, en caso de que esté inutilizable, depositarlo en un punto limpio e en uno de los contenedores de reciclaje habilitados en los centros comerciales. En el caso de los cargadores de móviles. Desconéctate: En vez de ver tu celular cada minuto de ocio, mejor sueña despierto y comparte con quienes te rodean. Si bien es cierto los teléfonos móviles se han convertido en herramientas indispensables de nuestro día a día, también es importante desconectarnos para hacer otras cosas que contribuyan a nuestro desarrollo personal. Todas nuestras pequeñas acciones pueden hacer grandes cambios en el futuro.

El celular con descuido puede llegar a dañar el medio ambiente.