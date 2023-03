Bill Gates ha estado observando por años el avance de la inteligencia artificial, y cada día está más seguro de que la inteligencia artificial podría cambiar el rumbo de nuestra sociedad.

Hace pocos años Gates se contactó con OpenAi, los creadores de ChatGPT, la más avanzada inteligencia artificial. El creador de Microsoft les retó a que la inteligencia, en su etapa más joven, llegase a aprobar un examen de biología de Colocación Avanzada. Si podía responder preguntas a las que no había sido entrenada, probablemente podría dar resultados sobresalientes. Al poco tiempo, la inteligencia pudo aprobarla de manera sobresaliente. Frente a eso, Gates cree que esto es el avance tecnológico más importante desde la interfaz gráfica de usuario. Esta novedad cambiaría tanto la medicina, como la educación, y todas las otras facetas de nuestra sociedad.

Las palabras de Bill Gates anuncian todo lo que es necesario de saber: “La era de la IA ha comenzado”. La IA cambiará todo lo que sabemos hasta ahora de tecnología. Es posible que en la próxima década los informáticos solo se dediquen a trabajar en base a explotar el potencial de las IA.

Aún así, todavía es temprano en bastantes aspectos, admite Gates. Si le pides información puede que te envíe elementos algo desactualizados. Pero los avances son rápidos. Por ejemplo, GPT-4, uno de los lanzamientos más recientes, entiende memes y por qué son graciosos en primer lugar. Tiene también funcionamiento multimodal, que le ayuda procesar imágenes, sonidos y videos.

Gates no cree que la IA acabe con los trabajos, más bien opina que reformaría los puestos laborales y el sistema educativo, que recurrirían a una gran transformación en cinco a diez años. También augura que el prospecto de “agentes personales”; asistentes tecnológicos que leerían tu correo y estarían a cargo de vigilar tus reuniones, encontrarían mayor demanda a medida que pasara el tiempo. El sistema de salud también cambiaría y se beneficiaría de esto, puesto que podría ayudar a detectar temprano enfermedades graves como el cáncer.

Aún así, no ve el peligro en las IA, puesto que todavía no cree que exista un IA que pueda hacer todo lo que un cerebro humano puede creer, sin límites. No encuentra el peligro en la posibilidad de que la máquina se salga de control. Solo ruega a los gobiernos de los países que sean cuidadosos al momento de usar las nuevas tecnologías, y evitar usarlo para crear más armas de destrucción.