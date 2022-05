El Apple Watch, el reloj inteligente de Apple presentado el martes ha dividido a los gurús de la moda, que pueden ser cruciales para una aceptación generalizada.

Muchos alabaron el Apple Watch, que tendrá un precio de US$349 cuando salga al mercado el próximo año, por su estética limpia, pero algunos blogueros y editores dijeron que el reloj tenía un aura masculina, lo que limitaría su atractivo a algunas partes de la masa consciente del estilo.

Otros dijeron que el diseño, aunque era agradable, era algo menos que revolucionario. El dispositivo, que debe estar vinculado con un iPhone, tiene forma de un reloj de muñeca tradicional con una pequeña pantalla cuadrada.

Una perilla en un lado, que recuerda el mecanismo para dar cuerda o ajustar los relojes de agujas, sirve para controlar lo que sale en la pantalla táctil.

Apple ofrecerá tres versiones diferentes —deportiva, estándar y de lujo— cuyos acabados incluyen acero inoxidable y chapado en oro. La pantalla se puede personalizar para mostrar el tiempo en números o una imitación de un reloj de manillas.

Las correas van desde el cuero y el acero inoxidable hasta modelos deportivos en tonos desde rosa hasta azul. El reloj reconoce órdenes por voz y lleva sensores que pueden seguir la actividad física y el ritmo cardiaco.

Roseanne Morrison, directora de moda de The Doneger Group, una consultora del sector, dijo que el diseño no superó sus expectativas. "No es bonito", dijo a Reuters. "Es muy futuro-tecno, opuesto a la sensualidad femenina", indicó.

Muchos especialistas contactados por Reuters estuvieron de acuerdo en que el dispositivo lucía mejor que la oferta actual de empresas como Samsung y LG, que fue juzgada como más burda.

Eric Wilson, director de noticias de moda de InStyle Magazine, dijo que Apple también afronta la competencia de los fabricantes de relojes de lujo, como Rolex y Swatch. "El reloj de Apple será un símbolo de estatus", refirió, pero el diseño "genérico en el sentido de su flexibilidad e individualización". A excepción de los colores brillantes y el chapado en oro, dijo, es "un reloj muy masculino".

Algunos aficionados a la moda puede que sean reacios a llevar un reloj avanzado, pero otros mostraron efusividad. "Es inmaculado en términos de cómo la funcionalidad encaja con el diseño. El tema es cuánta gente quiere llevar algo así, pero es claramente y esencialmente un aparato sorprendente", dijo Alexandra Shulman, editora de la británica Vogue.