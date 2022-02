“¿Qué has estudiado?”, le dice mucha gente.

“Química”.

“Ah, eres ingeniera”, insisten.

“No, química”.

“¿Qué, eres farmacéutica?”.

“¡No! Química. Como matemática, física. ¡Química! Ciencia pura”, responde Alicia Peralta.

En el Perú de 1979 solo había dos facultades para estudiar Química. A veces la relación con esa materia solo se limitaba a memorizarse la tabla periódica, lo que quizás es una de las razones para que la química tenga la fama de ser un curso poco amigable o una carrera impopular. Alicia tuvo una profesora en el colegio que fue más allá de las fórmulas. Llevó a sus alumnas a una fábrica de vidrios y una curtiembre, donde conocieron el proceso químico detrás de ciertos productos.

Este mes se subraya internacionalmente la importancia de la mujer y la niña en la ciencia. Alicia Peralta empezó a estudiar en el Perú donde por cada mujer había 30 hombres estudiando ciencia. Hoy es una de las químicas de la empresa alemana BASF, que produce para rubros como minería, agro, cuidado personal y limpieza. Ella ha transitado por el laboratorio, la investigación y ahora en el contacto directo con los clientes.

La densidad aparente de la química la resolvemos gracias a la experiencia de Alicia Peralta.

-¿Cuál es la lectura de una química sobre el presente pandémico que vivimos?

Algo impensable. Sin embargo, la química o la ciencia en general están presentes siempre en nuestras vidas. Lo que me parece increíble es la gente que no desea vacunarse, por no confiar en la ciencia. Lamentablemente, la química está distorsionada, la gente tiene conceptos a veces negativos ahora que todo va por lo natural; sin embargo, la química está a nuestro lado todo el tiempo, en todo lo que hacemos, en lo que respiramos, en las cosas que se dan naturalmente. Es una ciencia tan linda que da ganas de comunicarla de manera distinta.

-Qué paradoja: por un lado, la ciencia nos habla de entender y afrontar fenómenos como la pandemia o el cambio climático; y, por otro lado, la ciencia produce químicos que son rechazados por ser nocivos para la humanidad.

No todo es blanco y negro. Hay ciencia buena y ciencia que es mal utilizada, tipo la bomba atómica. ¿Qué sería de nosotros sin la bioquímica que hay detrás de los medicamentos? Sin embargo, hay toda una industria de medicamentos que distorsiona todo. Pero si vemos la parte esencial de todo lo que se logra a través de la ciencia en general, es maravilloso. La gente sigue investigando. Yo diría que lo que contamina todo son los intereses políticos y económicos finalmente.

-Con tanto antivacuna y conspiranoia que vemos, ¿realmente estamos entendiendo a la ciencia?

La ciencia está cerca, desde que prendes la luz en tu casa, desde que agarras un vaso de agua y tomas agua pura y no te enfermas, desde que te tomas una pastilla porque te duele algo.

-¿Qué aptitudes hay que tener para la química?

Te vas formando conforme vas entrando en la carrera. Pero hay que ser disciplinado, curioso y tener mucha paciencia.

-¿Tuvo problemas para escalar laboralmente en un segmento donde deduzco, en los 80 y 90, la presencia del hombre era mayoritaria?

En esa época podía haber inconvenientes. Se comentaba mucho la diferencia en cuanto a sueldos. Había dos en el mismo cargo, pero la mujer podía ganar la mitad.

-Décadas después aún estamos cuestionándonos la desigualdad que sufre la mujer.

Es importante formar conciencia, en especial desde las niñas y a través del ejemplo de las mujeres mayores que ya han desarrollado ciencia, porque todavía, a pesar de que se ha avanzado, hablamos de este tema, aún no sentimos como sociedad que la cosa esté pareja. Pero ahora hay muchas más posibilidades y alternativas donde aplicar la ciencia. Inclusive, tengo una nieta que el año pasado tuvo su cumpleaños virtual; me encantó porque quien lo animaba era una persona que hacía ciencia, hicieron experimentos durante el cumpleaños. Qué importantes son esas pequeñas cosas que van sumando.

-¿Cuál es el universo de opciones laborales para quienes estudian Química?

Para empezar, hoy puedes estudiar en más sitios, hay más facultades de Química. Hoy te puedes dedicar a la industria, a la docencia o a seguir estudiando, pero de lo que estudias afuera ya hay cosas que puedes aplicar acá. Aparte de la química pura, puedes complementar con alguna otra ciencia. A propósito de la serie CSI (risas), otra alternativa es la investigación forense.

-¿Ya se enseña mejor la química en los colegios?

Depende mucho del profesor que te toque. Pero por el tema de la globalización tienes información de todas partes del mundo.

-En su caso, usted ha pasado de trabajar en laboratorio a las ventas. ¿Por qué?

Trabajaba en laboratorio desarrollando productos, pero luego venía la parte de capacitar a la fuerza de venta. Entonces, era como la profe que les tenía que explicar cómo se usaban los productos, qué había detrás, capacitar a los distribuidores. Y si había un reclamo con un producto, tenía que acompañar a la fuerza de venta como parte técnica. Eso me cambió la visión, porque a través de lo que sabía podía hacer algo distinto. Yo era de las personas que decía que “jamás en mi vida seré vendedora”. Pero es una venta técnica, y mi vida cambió.

-¿Prefiere que la llamen química o vendedora?

(Ríe). Ni vendedora ni química, brindamos soluciones. Me gusta que me vean como una persona en quien pueden confiar, ser quien pueda conectar.

-Hay que tener ‘química’ para ello.

Cierto, la ‘química’ es la confianza y la confianza te la ganas poco a poco, en el trato, siendo sinceros. El click que se da cuando conoces a alguien (sonríe).

AUTOFICHA:

- “Soy Alicia Teresa Peralta Logan, como el de Wolverine (risas). Tengo 59 años. Nací en Lima. Postulé a Medicina, no ingresé y de ahí estudié Química en la Católica. Diría que mi primer experimento fue el primer polímero que sintetizamos, luego de más de 50 intentos”.

- “Eran los 80, había seguridad, pero no era tanta como ahora; tenías un reactor y abajo estaba un mechero, con la llama viva. Una vez pasó que voló, se derramó el producto, cayó en el fuego y se prendió todo. En 17 años, me pasó tres veces. Pero había un extintor para apagar todo”.

- “(En aquellos incidentes) no le pasó nada malo a nadie porque se controló todo rápido, porque estábamos entrenados para eso. Me encanta estudiar, siempre me ha gustado aprender cosas nuevas; ahora estudio portugués. Además, en BASF nos capacitan mucho, en temas como marketing, ventas, etc.”.

