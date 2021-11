Una reciente actualización de Alexa permite ahora ofrecer recomendaciones de Netflix, la plataforma de streaming que, curiosamente, es rival directo de Amazon Prime Video.

Ya a inicios del mes de octubre, Netflix introdujo la opción de “Reproducir algo”, con la cual puede ofrecerte, de manera aleatoria, alguna serie o película dependiendo de los contenidos que viste anteriormente.

Una forma original de la plataforma para ayudarte a no perder el tiempo cuando no sabes que ver. Esta es la función que se ha incluido en Alexa, básicamente.

Mediante el comando de voz “Alexa, reproduce algo en Netflix”, el asistente establecerá conexión con el servicio de vídeo para aprovechar “Play Something”. Es lo mismo que puedes hacer desde un mando a distancia, pero ahora solo usando tu voz, señala el portal Hipertextual.

Evidentemente, aún existen límites para usar esta función, como la región, pues de momento está solamente disponible en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, pronto podría llegar a otras regiones del mundo.

Por otra parte, es necesario contar un dispositivo Fire TV conectado al televisor con sesión iniciada en Netflix, de lo contrario no funcionará.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con Fire TV para llevar la tecnología de voz de Alexa a la función Play Something de Netflix. Ahora puedes descubrir instantáneamente una serie o una película en función de lo que has visto antes que sabemos que te encantará”, señaló Magno Herran, director de asociaciones de marketing de Netflix para el medio The Verge.

Cabe destacar que, de momento, Alexa es el único asistente virtual que ofrece esta herramienta.

