¿Cómo activar cuenta de HBO GO en tu televisor?

Las plataformas de streaming más importantes del mundo nos brindan la opción de disfrutar el contenido que ofrecen desde prácticamente cualquier dispositivo con acceso a Internet que tenemos en casa. Desde ordenadores, teléfonos celulares, hasta los mismos televisores. Esta nueva forma de ver contenido audiovisual facilita la vida de quienes disfrutan de ver series y películas. Es por ello que muchas personas contratan estos servicios. Entre los más famosos y más usados está HBO GO .

HBO GO es una aplicación que te da acceso inmediato e ilimitado, cuando quieras y en donde quieras, a tus series favoritas de HBO, las películas más taquilleras, documentales y muchos más contenidos. Puedes acceder desde la PC, Smartphone y los Smart TV.

Si bien es una aplicación sencilla, algunas veces genera confusión a la hora de acceder al servicio, sobre todo, si eres un usuario nuevo. Es por ello que a través de esta pequeña guía te enseñaremos cómo activar tu cuenta de HBO GO en tu Smart TV para que puedas disfrutar de tus series favoritas en cualquier momento.

¿Cómo activar tu cuenta de HBO GO en tu Smart TV? (Foto: HBO GO) ¿Cómo activar tu cuenta de HBO GO en tu Smart TV? (Foto: HBO GO) ¿Cómo activar tu cuenta de HBO GO en tu Smart TV? (Foto: HBO GO)

Para activar HBO GO en su SMART TV (Apple TV, Android TV, LG TV, Samsung TV), siga estos pasos:

Abre HBO GO en tu Smart TV.Haga clic en "conectar su cuenta de proveedor".Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para hacer la activación de tu Smart TV.En tu PC o navegador web móvil, ve a hbogola.com/activate o puede escanear el código QR que aparece en la pantalla del televisor con su teléfono móvil.Si decides hacer el proceso de activación a través del link de activación, usa el código que aparece en la pantalla de tu TV para continuar. Si decides escanear el código QR y ya tienes la aplicación HBO GO en su teléfono móvil y está conectado, tu Smart TV se activará automáticamente una vez que hayas escaneado el código.Escoge tu proveedor de TV o Internet e ingresa tus credenciales. Usa las credenciales que tiene registradas para tu cuenta con tu Proveedor de TV o Internet; en caso de no conocerlas o no recordarlas, contáctese con su proveedor de TV o Internet.

¿Cuánto cuesta la suscripción a HBO GO?

HBO GO te permite acceder gratis a su catálogo y disfrutar el contenido por un mes, pero pasado este periodo de prueba el usuario es libre de cancelar la suscripción o contratar el mismo. Estos son algunos precios de la suscripción mensual:

Perú: 31.90 soles al mes.México: 149 pesos al mes.Colombia: 29.900 pesos al mes.Ecuador: 12,99 dólares al mes.Estados Unidos: 14.99 dólares al mes (HBO Now) España: 7,99 euros al mes.