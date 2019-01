Ace Combat 7, Skies Unknown: Increíbles combates aéreos

Bandai Namco nos lleva, de regreso, a un continente –creado para PlayStation 2– que tiene países con nombres que se asemejan a trabalenguas, como Usean, Osean y Erusea, que están en guerra. Así es Ace Combat 7: Skies Unknown, que toma como punto de partida este escenario junto con un grupo de reos de una base penitenciaria, los que poseen gran experiencia en combate aéreo y son los que deberán detener una amenaza no tripulada (drones).

MECÁNICAS Y JUEGOS



El control que nos plantea es muy bueno. Posee, también, gran cantidad de cazas y aviones de combate, con armas, repuestos, ‘árbol de mejoras’ a desbloquear y piezas con las que podremos iniciar las misiones. Resulta increíble ver y sentir la gran variedad de efectos en pleno vuelo: desde las turbulencias al atravesar las nubes hasta los vientos que mueven el avión de un lado a otro; mejor, aún, si es con el PlayStation VR.

MULTIJUGADOR



Esta modalidad de juego es muy divertida. Aquí podremos enfrentarnos a otros gamers en partidas de todos contra todos o de equipos, en donde con limitación de tiempo y municiones, sorprende y en gran forma.

Ace Combat 7: Skies Unknown es un título que nos ofrece muchas horas de juego, en su modo historia y multijugador, ofreciendo una gran rejugabilidad en todo sentido, ya sea por volver a desarrollar algunas de las misiones o por el frenetismo de su juego. Y si bien no es un género que sea del gusto popular, no me cabe duda alguna de que esta entrega será del agrado de todos los fans.

FICHA:



PLATAFORMA: PS4

(PlayStation VR), Xbox One, PC

DESARROLLADORA: Bandai Namco

GÉNERO: Simulación / Vuelo

DISTRIBUIDOR: Bandai Namco