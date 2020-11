“Pasión de gavilanes” fue una de las novelas colombianas más famosas del 2003, batió récords de audiencia y ganó mucha popularidad en América Latina. La ficción fue protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, actores que alcanzaron la fama gracias a la historia de amor de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes.

Aunque han pasado 17 años desde su debut, ‘Pasión de gavilanes’ sigue dando de qué hablar, primero fue retrasmitida en Netflix y ahora está de regreso en las pantallas de Caracol Televisión, donde es una de las novelas más vistas durante esta época de pandemia. Esto ha ocasionado que se revelen anécdotas y secretos de la exitosa ficción, además de las historias de quienes fueron parte del elenco.

Una de las historias que recientemente llamó la atención es la de la actriz y pianista Tatiana Jauregui, quien dio vida a “Dominga”, la empleada doméstica de la hacienda de los ‘Elizondo’ que se caracterizaba por sus divertidas ocurrencias. La intérprete colombiana contó al programa “Día a día” de Caracol Televisión el accidente que vivió durante la época en la que se grabó la novela.

Tatiana Jauregui dio vida a “Dominga”, la empleada doméstica de la hacienda de los ‘Elizondo’ (Foto: Tatiana Jauregui/ Instagram)

Tatiana Jauregui dijo al programa que la acuchillaron para robarle la bicicleta. Una anécdota que puso en riesgo su vida pero que felizmente no llegó a mayores.

“Fue bastante violenta la situación, estaba en la ciclovía y alguien me dijo que le diera la bicicleta, se la entregué y enseguida me mandó el cuchillo en la pierna, casi me corta una vena, me llevaron a la clínica me tomaron 35 puntos”, recordó.

Luego de pasar por esta terrible experiencia, Tatiana Jauregui se fue recuperando lentamente. La actriz recordó que la producción de “Pasión de gavilanes” fue muy comprensiva con ella y la cuidaron mucho cuando tenía que grabar sus escenas.

“Grabábamos en el frío y sentía que se me abría la herida, pero me trataron muy bien en la producción, me cuidaron mucho, pero la recuperación fue traumática”, agregó al programa.

La actriz barranquillera ha trabajado en televisión en diferentes telenovelas y series. Durante la pandemia del coronavirus le ha dado prioridad a su pasión por el piano y presenta veladas románticas virtuales.

“Creé un grupo de jazz, empecé a hacer música para obras de teatro y ahí empezó nuevamente este viaje con el piano”, contó para Noticias Caracol TV.

“Pasión de gavilanes” estuvo protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown (Foto: Caraccol Televisión)