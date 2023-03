La modelo Rossina Tapia Loya, representante de Trujillo , se coronó como la nueva Señora Perú Universo 2023. Ella agradeció a sus seguidores y se alista para participar en el certamen internacional, donde espera dejar en alto a nuestro país.

Rossina es natural de la ciudad de Trujillo, tiene 36 años, y desde los 19 ha estado en el mundo del modelaje, pero su objetivo principal siempre ha sido representar a Perú en una competencia internacional. Lamentablemente, las puertas siempre le fueron cerradas por distintos factores.

“Primero me decían que era muy baja, que no tenía el tipo de miss, que me quedara solo haciendo cosas de modelaje”, recordó Rossina. El tiempo pasó, se casó y se dedicó a apoyar a su esposo en sus negocios, y a ser su hincha número uno en las competencias donde participaba como piloto de autos. Sin embargo, el bullying la marcó y en su mente siempre quedó la idea de que no podía ser miss y representar a su país como lo había soñado desde pequeña.

Tras el bullying recibido, creyò que nunca iba a poder participar en un concurso belleza, pero luego se enteró del certamen Señora Perú y se presentó. Inmediatamente, le propusieron ser la representante de la ciudad de Trujillo el año pasado. “Pensé que esta era mi oportunidad de demostrar que podía hacerlo”, mencionó Rossina.

Finalmente, la participante se coronó como la nueva Señora Perú Universo 2023 y representará al Perú en la ciudad de Manila, Filipinas, en octubre de este año. Para esta competencia, Rossina ya comenzó su preparación.

Trujillo ha ganado la corona de Señora Perú Universo durante tres años consecutivos, y Rossina se siente agradecida por todo el apoyo de su comunidad de seguidores. “Ya no solo represento a mi ciudad, ahora represento a Perú y quisiera el apoyo de todas las madres y mujeres que alguna vez soñaron con ser una reina de belleza y les dijeron que no. Yo soy una ama de casa, madre y esposa que acaba de cumplir un sueño”, recalcó Rossina, alentando a otras mujeres a cumplir sus metas.