Los fanáticos del multiuniverso de Marvel podrán disfrutar del primer avance de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness, luego de ser difundido en los comerciales durante el Super Bowl.

Con el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, los fans de los superhéroes de Marvel se quedaron con el primer vistazo a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, como parte de una de las escenas post créditos.

Pero la espera terminó, durante los anuncios que se realizan en el Super Bowl LVI, Marvel Studios compartió un adelanto de la cinta protagonizada por Bennedict Cumberbatch, donde podremos ver más de esta cinta que se estrenará en cines el próximo 6 de mayo.

La cinta es dirigida Sam Raimi y cuenta con Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor y Xochitl Gomez como America Chavez, una de las más recientes heroínas de Marvel, como parte de su reparto.

El adelanto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

