El Británico, junto a la Embajada Británica en Lima y la agencia de ofertas estudiantiles Studies Planet, organizan la primera feria de universidades británicas en el Perú, Study In UK 2024. Dicha Feria reunirá a 17 universidades británicas quienes llegarán a Lima para ofrecer su amplia oferta educativa a todo el público interesado en realizar estudios en el Reino Unido.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar opciones de estudios en Universidades británicas, las cuales se encuentran entre las mejores del mundo. Representantes de instituciones como University of Cambridge, University of Leeds, University of Essex, y más brindarán información sobre cómo acceder a una amplia gama de estudios de pregrado, posgrado, idiomas y más.





Study in UK 2024.





Además, se contará con charlas donde los estudiantes podrán absolver todas sus dudas sobre los programas de estudios; así como también sobre el proceso de admisión, becas, requisitos de visado y más.

El ingreso es gratuito previo registro. Los interesados que deseen asistir, pueden registrarse en el siguiente enlace.





DATOS

Lugar : Cultural Station, Británico Miraflores (Calle Bellavista 538)

: Cultural Station, Británico Miraflores (Calle Bellavista 538) Fecha: Viernes 15 (2:00 p.m. a 7:00 p.m.) y sábado 16 (10:30 a.m. a 5:30p.m.)





