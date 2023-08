La industria audiovisual está pasando por un boom apresurado, en gran parte influenciado por el incremento de las nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrece las plataformas de streaming. Con lo accesible que es tecnología actualmente, varios cineastas aspirantes tendrían más acceso a poder realizar las películas de sus sueños sin la necesidad de salir del Perú. En celebración de ello acaba de ocurrir el Series Web Awards, festival peruano organizado por Cibertec dedicado completamente a la industria audiovisual.

En base al evento, tuvimos la oportunidad de hablar con dos productores de renombre, Jeff Gómez y Young Man Kang, acerca del panorama en general de la industria audiovisual en Perú.

¿Cuánto ha influenciado las plataformas de streaming a cambiar el mundo audiovisual? ¿Ha habido un incremento en producciones?

Young respondió ante esto primero: “Sí, lo creo. Creo que cada año las producciones en streaming van a ir aumentando, y el contenido en cine tal vez disminuye,” detalló.

Gómez añadió sus propias ideas: “El streaming ha traído un gran cambio a todo el mundo del entretenimiento. Hasta los mismos modelos de trabajo han cambiado, y el espectador tiene mayor cantidad de contenido para elegir. Las plataformas de streaming están interesadas en retener la atención del consumidor, y para ello deben tomar nuevas medidas y manipular contenido para mantenerlos interesados en su producto.” Explicó. “Esto ha afectado la manera de contar historias, y la misma producción incluso,” terminó.

Young Man Kang.

Habría más competencia.

Gómez añadió sus ideas ante esto: “Ha incrementado la competencia, pero después de eso habrá consolidación. Por el momento hay muchas plataformas de streaming, pero en tiempo empezarán a juntarse y consolidarse.”

¿Cuanto ha cambiado el panorama audiovisual a comparar con años pasados? ¿Hay incertidumbre para el futuro?

Ambos productores comentaron acerca de ello. Young comenzó: “Comparado con cinco años atrás, bueno, hay que considerar que hubo un paro de dos años, por la pandemia, y muchos están avanzando apresuradamente debido a la larga pausa. Aún así, sí, hay mayor número de producciones a pesar de la pausa. También incrementa la tecnología, se podría decir que las producciones audiovisuales van de la mano con la tecnología.”

Gómez también comentó acerca del auge: “Sí, son tiempos inciertos. Ha habido un número alto de producciones saliendo al mismo tiempo, pero ahora, debido a consolidaciones y la huelga, es posible que se disminuya el número de proyectos provenientes de Hollywood.”

¿Cómo es Perú comparado como otros países, como Corea del Sur? ¿Cómo se puede juzgar su desarrollo?

Los productores parecían entusiasmados ante la pregunta. Young detalló más a fondo: “Se diría que Corea es muy popular, como un “hub” de contenido en Asia, con tantos proyectos ahí, desde el cine hasta el streaming. Pero creo que justamente, debido a su alto incremento, Perú podría convertirse un centro de producciones parecido en Latinoamérica.”

Gómez también hizo hincapié en ello: “He visto algunas producciones peruanas, la verdad, me emocionan las posibilidades. La verdad, el potencial de producciones virtuales, la posibilidad de avanzar en videojuegos, la posibilidad de usar hasta IA, y los costos bajos ayudaría a que la creatividad que se ve en la feria de Cibertec se aplique a las producciones nacionales. Esto facilitaría a la hora de crear, y no sería necesario viajar a México o Brasil para crear nuevas cintas.”

¿Podría extenderse en el tema de que Perú podría ser el nuevo “hub” de contenido en Latinoamérica, similar a Corea? Suena fascinante.

Young, quien introdujo la idea en primer lugar, habló más sobre ello: “Bueno, estuve antes en Perú para el Lima Web Fest de 2018, donde conocí a varios estudiantes de cinematografía. Pude entender que desean hacer los futuros directores. Tienen energía, pasión, están emocionados por las nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrece el streaming. Y creo que en Perú se puede filmar porque se ofrece tanto: la comida, la cultura, la escenografía. También tienen apoyo del sistema educativo, al ofrecer tantos festivales concentrados en este sector. Desean hacer cooperaciones con el resto del mundo, lo que puede ayudar para expandir el contenido audiovisual al resto del mundo. Sí, en el futuro, el panorama audiovisual en Perú se verá increíble,” terminó, entusiasmado con sus propias palabras.

Jeff Gómez.

La inteligencia artificial es una gran duda, ¿cómo afectaría el panorama?

Young explicó: “Yo estuve en alguna de las huelgas. Justamente, por eso se formaron las huelgas, por temor a que muchos escritores, productores, incluso actores, podríamos perder nuestros trabajos debido a esto. Hay mucha incertidumbre porque todo esto es nuevo, y no sabemos cómo tratarlo exactamente. Necesitamos prepararnos a ver cómo la IA podría impactar en total la industria cinematográfica.”

Gómez, mientras tanto; quiso verlo de manera más optimista: “Es un problema intrigante, pero también hay potencial en ello. IA podrá acelerar varios aspectos de producción, y ayudaría a mejorar la visión de varias producciones, con costos mínimos.”

¿Qué opina de los Web Awards? ¿De qué hablaron en el festival?

Young habló más de ello: “Estoy emocionado al atender por segunda vez. Hablé acerca de cómo hacer contenido con nuevas tecnologías, como el smartphone: cómo filmar, editar, subir el contenido, y promoverlo en las redes sociales. Estoy entusiasmado de haber hablado de ello con estos alumnos con tantas energías e ideas.”

Gómez también comentó acerca de sus propios proyectos: “Estoy muy emocionado, atendí la misma ceremonia. Veo que hay mucha creatividad aquí. Hay nuevas técnicas que permiten usar diferentes tipos de medios todos juntos para un solo proyecto. Así podrás desarrollar tu historia y extenderla hacia diferentes personas para que se todos en conjunto se enamoren de ella.”

¿Tiene futuros proyectos?

Gómez empezó: ″Estoy trabajando con Subiria Productions en una producción de Ultraman, con nuevas técnicas para presentar al personaje a una audiencia más extendida, norteamericana y sudamericana.

Mientras, Young tenía otros planes entre sus manos: “Estoy ahora en bastantes proyectos, la más reciente es que estoy filmando basada en las distintas ciudades en donde doy charla. Justamente filmaré con estudiantes ahora en Lima, después de los Web Award. Luego estaré a cargo de una co-producción entre Corea del Sur, Alemania e Italia. También estaré a cargo de LA Web Fest, por lo que estaré bastante ocupado.”

Señor Young, usted anteriormente ha hablado sobre cómo filmar en condiciones óptimas con un presupuesto pequeño.

Young profundizó más en ello: “Oh sí, hablo mucho de eso; ya que muchos directores aspirantes tienen mucha pasión y energía, pero poco dinero. Lo bueno de estos tiempos es que la tecnología hoy en día es más accesible que nunca. Cuando inicié en Hollywood, en los 2000, el boom era los medios digitales. Eran también más baratos que las formas de filmar tradicionales. Pude aprovecharme del boom digital y crear una película con menos de mil dólares y estrenar la cinta en cines. Gané un Guinness Record gracias a eso. Eso cambió las cosas, y el streaming ha facilitado aún más las cosas. Si tienes bastante creatividad, puedes hasta filmar una obra maestra en tu smartphone.”

Gómez, usted trabajó en producciones grandes como “Avatar” o “Piratas del Caribe”. Hace poco se filmó la cinta más reciente de Transformers aquí en el Perú. ¿Cómo afectaría en la industria cinematográfica nacional la posibilidad de filmar aquí más películas “blockbusters”?

Por último, Gómez habló acerca del fenómeno que causó “Transformers” en el Perú: “Bueno, lo que yo sé fue que la filmación de Transformers en el Perú fue una experiencia en general positiva para el equipo de producción. Hollywood llegó a entender que los peruanos son buenos trabajadores y muy profesionales. Me recuerda mucho a lo que pasó con la filmación del “El Señor de los Anillos” en Nueva Zelanda. Yo sugeriría que inversores y empresas en Perú inviten a distintas producciones hollywoodenses para que filmen ahí, tal como hizo Peter Jackson, invitando a producciones para filmar en Nueva Zelanda.”

FICHA

Young Man Kang (Corea del Sur), es el director de conocidos títulos como “The Last Eve” y “Kimchi Warrior”; además de fundador del Seoul Webfest, primer festival de series web en Corea.

(Corea del Sur), es el director de conocidos títulos como “The Last Eve” y “Kimchi Warrior”; además de fundador del Seoul Webfest, primer festival de series web en Corea. Jeff Gómez (EE.UU.) es el CEO de Starlight Runner Entertainment, productor de transmedia y guionista. Él ha trabajado en la expansión multiplataforma de entregas taquilleras como “Piratas del Caribe”, “Avatar”, “Transformers” y “Ultraman”.